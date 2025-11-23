Mariano Torres se encaró con Marcel Hernández y luego le tiro durísimo

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, tuvo roces con Marcel Hernández, atacante de Herediano.

Se dijeron algunas cosas en la cancha y al final del partido, se encararon. Los jugadores de ambos equipos debieron intervenir para que no pasara a más.

En declaraciones a los medios de prensa, Mariano, la emprendió contra el cubano.

“Cuando tiene que dar la cara, no la da. Cartago hizo una denuncia y dejó al presidente de Cartago solo, porque nosotros sí nos presentamos“, dijo Mariano Torres.

Las palabras del capitán morado es por un episodio que tuvo con Marcel en 2022, cuando atacante jugaba con Cartaginés.

Mariano Torres salió molesto con Marcel Hernández y terminaron discutiendo hasta en la zona de camerinos.

En ese entonces, Marcel, denunció que Mariano le dijo “cubano pura m...”. Hubo una denuncia, pero el futbolista caribeño no se presentó a los tribunales.

El tema no terminó con el cierre del encuentro, sino que en la zona mixta, donde los futbolistas atienden a los medios de comunicación, Mariano y Marcel se volvieron a encontrar y de nuevo se encendió la discusión.

“Anda a dar la cara, si hablás, entonces da la cara”, le volvió a decir Mariano a Marcel Hernández.

Mariano dijo que no es de ensuciar a los rivales y que al toparse de nuevo, fue porque a Marcel le gusta el show, “ensuciar a las personas”.

“Le gustó ensuciarme, que la gente diga mentiras que él dice y yo di la cara porque dice cosas que no son. Ahora hace lo mismo, le gusta el show. Antes ya había pasado, pero ya está, queríamos ganar y vamos a luchar hasta el final, para tratar de quedar primeros”, resaltó Mariano.

Al argentino le consultaron qué opinaba sobre que algunos jugadores de Herediano dijeron que era una falta de respeto de él hacia Marcel, que las cosas se deben quedar en la cancha.

“Falta de respeto hace él (Marcel) que me quiere ensuciar a mí, eso si es falta de respeto. Hizo una denuncia que no tuvo como sostenerla. Yo nunca he salido a decir nada de ningún rival”, expresó Mariano, quien dejó claro que no tiene ninguna relación con el cubano.

“No tengo por qué tenerla, él juega en otro equipo”, señaló Mariano, a quien le preguntaron si es cierto que Hernández no ha llegado a jugar en Saprissa, porque él no lo ha permitido.

“Yo por qué. Yo no hago las contrataciones, soy un jugador más. No tengo nada que ver”, opinó Mariano Torres.

A Mariano también le consultaron por qué el florense Keyner Brown no quiso saludarlo previo al inicio del juego.

“No sé qué le pasa, si no me quiere saludar, no me saluda, a mí no me molesta”, dijo el argentino.