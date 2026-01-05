Maquillista Adán Chinchilla, de Teletica, y su pareja sorprenden con esta noticia

Adán Chinchilla, maquillista de Teletica y su pareja Alfredo Chacón, compartieron una noticia llena de amor y gratitud este lunes 5 de enero: celebran 25 años de relación.

“Hoy quiero dar gracias a Dios y a la vida por permitirnos llegar a tener 25 años de ser compañeros de vida”, expresó Chinchilla en un video que publicó en sus redes sociales, acompañado de una tierna fotografía junto a su pareja.

De carácter más reservado, pero igual de talentoso, Chacón, quien también se desempeña como maquillista, ha compartido con Chinchilla múltiples experiencias personales y profesionales, entre ellas su paso por Teletica, donde ambos han dejado su huella y demostrado su pasión por el arte del maquillaje.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar. Los seguidores de Adán llenaron la publicación con mensajes llenos de afecto y buenos deseos, celebrando la durabilidad y la fortaleza de su amor: “Muchísimas felicidades, Dios los bendiga”, “Felicitaciones ahora cuesta ver parejas con esos años, que sean muchos más“, ”¡Felicidades! ¡Que viva el amor!“, son algunos de los comentarios.