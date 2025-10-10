Viva

Adán Chinchilla de Teletica se encontró con su doble de ‘Pelando el ojo’: vea el divertido momento

El maquillista de Canal 7 fue invitado especial al programa de Monumental

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Adán Chinchilla Adán Exótico Teletica Pelando el ojo
Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, está muy agradecido por la imitación que hacen de él en 'Pelando el ojo'. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Adán ChinchillaAdán ExóticoPelando el ojoTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.