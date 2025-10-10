Adán Chinchilla de Teletica se encontró con su doble de ‘Pelando el ojo’: vea el divertido momento

Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, está muy agradecido por la imitación que hacen de él en 'Pelando el ojo'.

En los últimos meses, un personaje inesperado se ha ganado el corazón de los televidentes con su manera de ser original, divertida y hasta conmovedora: se trata del maquillista Adán Chinchilla, de Teletica, quien comparte en sus redes sociales videos que han conquistado al público.

Su presencia en redes y su forma de ser extrovertida ha llamado la atención de muchos, tanto que ahora hasta tiene su propio doble en el programa de radio Pelando el ojo, de Monumental.

El personaje de la radio es Adán Exótico, que interpreta con mucha gracia Joseph Arguedas. Él imita los gestos, la postura y la voz del maquillista de Canal 7.

LEA MÁS: ‘¿A cuánto el kilo de mozote?’: En ‘Pelando el ojo’ parodian encontronazo de Rodrigo Chaves y Christian Bulgarelli

Hace unos días, el verdadero Adán vio la imitación y se mostró muy agradecido por el detalle de parte del espacio dirigido por Norval Calvo. Pero la alegría fue más allá y ya tuvo un encuentro con su “otro yo”.

Pelando el ojo publicó un video en el que los dos Adanes se encontraron, cantaron y hasta tomaron cafecito juntos; el encuentro se dio este miércoles 8 de octubre en el programa.

Adán Chinchilla de Teletica conoció a su doble en 'Pelando el ojo'

Interpretaron la ya famosa frase: “Llegó la hora, del cafecito”, y se divirtieron juntos.

En el Instagram de Pelando el ojo, el Adán verdadero agradeció la invitación al programa y dijo estar encantado de estar ahí... “vosss”.

LEA MÁS: Traje de fan de La Sele acaparó las miradas en el Mundial de Qatar