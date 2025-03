‘Me han tratado de ofender diciéndome gorda’, narró humorista de ‘Pelando el ojo’

“Me han tratado de ofender diciéndome gorda”, afirmó la humorista Katherinne González, figura del programa de radio Pelando el ojo. Sin embargo, a la imitadora, ese tipo de frases o comentarios no la afectan en lo absoluto; así lo dejó claro en un video que publicó en sus redes sociales.

Hace unos días, la imitadora compartió una anécdota que, más allá de incomodarla, la empoderó. Una persona escribió un comentario grosero en su contra luego de que ella, orgullosa, se mostrara practicando pole dance, un deporte que la apasiona.

Esa persona la criticó de manera despectiva y hostil por su manera de vestir al entrenar, pero ella se sacudió los señalamientos y defendió que cualquier persona es libre de hacer lo que quiera sin sentir vergüenza o temor al usar ropa para entrenar.

Siguiendo con el tema del empoderamiento, Katherinne publicó otro video en el cual contó que, debido a la contextura de su cuerpo, también ha recibido comentarios ofensivos. Sin embargo, aclaró que durante muchos años ha trabajado en el amor y la aceptación propia.

“¿Por qué avergonzarme por ser totalmente normal y natural? No significa que porque nos veamos gruesas no podamos ir a entrenar y no podamos disfrutar de hacer lo que nos gusta”, manifestó.

Katherinne González dio un mensaje positivo de amor propio

Agregó que en la publicación que hizo sobre el pole dance recibió comentarios de todo tipo, tanto negativos como positivos, y que cada uno es un reflejo de lo que las personas llevan en su interior.

Por último, dejó una reflexión importante: “La vida es una. Tenemos que vivir apasionados de las cosas que hacemos”.

Katherinne González practica 'pole dance' y también crossfit. (Archivo)

