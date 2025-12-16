Figura de Teletica decepcionado por polémica noticia sobre el Gordo Navideño: ‘Es hora de alejarme de este vicio’

Adán Chinchilla es maquillista de Teletica y recientemente ha sido conocido por sus videos en redes sociales.

El querido maquillista de Teletica, Adán Chinchilla, dio a conocer su decepción luego de que la Junta de Protección Social (JPS) informara a Costa Rica que el premio del ‘Gordo Navideño’ de la lotería no fue vendido.

Esta situación provocó diversas reacciones, entre ellas la del maquillista, quien afirmó que en Navidad juega bastante lotería, y advirtió que le duele, ya que sabe que los vendedores “la pulsean”.

En su Facebook, con evidente decepción, Chinchilla escribió: “Aclaro que jugar y ayudar es excelente, con lo que no voy es con meter una serie a la tómbola que no se vendió, eso es todo. Me parece una falta de seriedad, se supone que uno juega para ganar, pero así no se vale”.

Esto lo llevó a tomar una seria decisión: “Las cosas pasan por algo, creo que es hora de alejarme poco a poco de este vicio. Voy a comprar un chanchito y empiezo a ahorrar”, afirmó.

Adán Chinchilla se mostró decepcionado por situación con el gordo navideño. (Cortesía)

Su comentario fue avalado por cientos de costarricenses, ya que obtuvo más de 700 comentarios en la publicación. “El buen jugador sabe en qué momento parar”, “es mejor ahorrar, no es justo tanta platica que pierde uno” y “mejor depositar el dinero en un chanchito”, son parte de los comentarios que se leen en la publicación.

El Gordo Navideño salió este domingo 14 de diciembre; el premio ganador fue el 78, con la serie 714, y aunque en un inicio la JPS afirmó que había vendido el premio mayor en línea, este lunes 15 de diciembre confirmó que la combinación ganadora no fue adquirida, lo que despertó la polémica en los jugadores.