Maluma llora al recordar a Yeison Jiménez, cantante fallecido en accidente de avioneta, y revela el arrepentimiento que lo persigue

Maluma se quebró en llanto durante una entrevista al recordar a Yeison Jiménez y la amistad que construyeron poco antes de su muerte.

Durante la promoción de su nuevo álbum, Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, recordó al fallecido intérprete de música popular Yeison Jiménez y no pudo contener las lágrimas al hablar de su amistad.

En una conversación con Billboard, que se llevó a cabo en la finca del artista en Medellín, abordó temas como su música, la salud mental, su familia y la llegada de su segundo hijo junto a Susana Gómez.

Uno de los momentos más impactantes surgió cuando se refirió a Jiménez, quien falleció en enero pasado por un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, a sus 34 años.

Una confesión entre lágrimas

Al recordar la relación que construyó con Yeison Jiménez, Maluma reconoció que aún le resulta difícil hablar del tema.

“Tuvimos unos meses donde estuvimos muy unidos. La canción es muy bonita y todo, pero sí, hace mucha falta”, expresó durante la entrevista con Billboard.

El artista explicó que, aunque conocía a Jiménez desde años atrás, fue en los últimos meses cuando lograron estrechar verdaderamente su amistad.

Tras quebrarse en llanto, Londoño agregó: “Lloro porque me perdí muchos años de conocer al man. Lo conocí por muy poco tiempo y hoy digo: ‘¿Por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no hablamos más? ¿Por qué no compartimos más?’”, confesó.

También recordó que una de las experiencias más significativas fue haber asistido al homenaje realizado en el Movistar Arena tras la muerte del cantante y compartir con su familia.

“Estar ahí con su hija, abrazar a la esposa y saber que ese era un sueño tan grande para Yeison fue una locura para mí”, relató.

Admiración mutua y colaboración musical

Durante la entrevista, Maluma aseguró que desconocía el nivel de admiración que Jiménez sentía por él, algo que descubrió cuando comenzaron a trabajar juntos.

“Cuando lo conocí, fue una bomba de amor. Fue algo muy especial”, afirmó.

Esa conexión artística se materializó en Con el corazón, una de las canciones incluidas en su más reciente álbum, Loco X Volver. La colaboración fue grabada apenas un mes antes del accidente que terminó con la vida de Jiménez y se convirtió en su primer lanzamiento póstumo.

Según Billboard, el tema fue coescrito por ambos artistas junto a Jonathan Rivera, Giancarlos Rivera, José Daniel Zapata e Ily Wonder, y actualmente figura como uno de los más destacados del proyecto.

‘Nadie será más grande que Yeison en muchos años’

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ocurrió cuando Maluma se refirió al legado del cantante de música popular. “Ese man va a vivir por siempre. Digan lo que digan, ese man es número uno de popular en Colombia”, aseguró.

Incluso fue más allá, al afirmar que el impacto de Jiménez en el género será difícil de igualar. “Con respeto a todos los artistas, yo no creo que alguien vaya a ser más grande que Yeison en muchos años”, señaló.

El artista también lo describió como un empresario exitoso, compositor, intérprete y una persona con los pies en la tierra. “Era un montañero echado para adelante, un berraco, un hombre de palabra”, agregó.

La muerte de Jiménez también llevó a Maluma a reflexionar sobre los riesgos que enfrentan los artistas debido a sus constantes desplazamientos.

“Los artistas somos vulnerables. Estamos de un lado para otro, montados siempre en aviones y diferentes medios de transporte”, explicó.

El cantante confesó que la emoción que sintió durante la entrevista también está relacionada con su propia vida familiar. “No me imagino dejando a mi familia sin un papá”, dijo.

Esta reflexión cobra un significado especial, ya que recientemente confirmó que espera su segundo hijo junto a Susana Gómez.

“Solamente pido salud y vida para poder acompañar a mi familia hasta el último día”, expresó.

Un homenaje permanente

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Maluma decidió mantener vivo el proyecto musical que ambos iniciaron.

La canción Con el corazón, lanzada semanas después del fallecimiento, se convirtió no solo en una colaboración esperada por sus seguidores, sino también en un homenaje permanente a quien consideró uno de los grandes referentes de la música popular colombiana.

Aunque la emoción sigue presente cada vez que habla de él, el artista aseguró que prefiere recordarlo desde el cariño y la admiración: “Lo recordamos con amor”, concluyó.