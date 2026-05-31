Viva

Maluma llora al recordar a Yeison Jiménez, cantante fallecido en accidente de avioneta, y revela el arrepentimiento que lo persigue

Tras la muerte del artista, Maluma decidió mantener vivo el proyecto musical que ambos iniciaron

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Por Fátima Jiménez y El Tiempo / Colombia / GDA
Maluma
Maluma se quebró en llanto durante una entrevista al recordar a Yeison Jiménez y la amistad que construyeron poco antes de su muerte. (Captura de video)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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