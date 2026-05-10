Maluma anuncia que será papá por segunda vez: así fue el emotivo momento en que lo dio a conocer

El cantante colombiano Maluma anunció este domingo 10 de mayo que será padre por segunda vez. La noticia fue revelada a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen junto a su pareja, Susana Gómez, y su hija de dos años.

En la fotografía, el artista aparece junto a la pequeña mientras ambos besan el vientre de Gómez. La publicación fue acompañada por un emoticón celeste, lo que ha llevado a algunos seguidores a especular que el bebé podría ser un niño; sin embargo, el cantante no ha confirmado ese detalle.

Juan Luis Londoño Arias, nombre real de Maluma, se convirtió en padre por primera vez el 9 de marzo de 2024, con el nacimiento de su hija en Medellín, Colombia. La niña es fruto de su relación con la arquitecta colombiana, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

La pequeña recibió el nombre de Paris, una elección que generó múltiples comentarios entre sus seguidores y en medios de entretenimiento, tanto por su sonoridad como por el simbolismo que el artista le ha atribuido.

Desde entonces, Maluma ha dejado ver una faceta más cercana y familiar, compartiendo en sus redes sociales momentos íntimos de su vida como padre. Ahora, el cantante se prepara para la llegada de su segundo hijo, consolidando una etapa personal marcada por la estabilidad y el crecimiento de su familia.