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Maluma anuncia que será papá por segunda vez: así fue el emotivo momento en que lo dio a conocer

El artista se convirtió en padre por primera vez en 2024, con el nacimiento de su hija Paris

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Por Fátima Jiménez
Maluma se molestó con una fan en pleno concierto por una razón inesperada.
Maluma compartió que su familia crecerá con la llegada de su segundo bebé. (Archivo)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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