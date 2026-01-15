Maluma sorprende con su nuevo estilo, vea cómo luce ahora el famoso cantante

Maluma decidió empezar el año con un nuevo aspecto y sorprendió a sus fanáticos.

Maluma decidió comenzar el 2026 con un aire renovado. El artista colombiano, reconocido mundialmente como uno de los principales referentes del género urbano, sorprendió a sus seguidores al aparecer sin barba, un rasgo que había sido parte distintiva de su apariencia durante gran parte de su carrera.

La imagen del nuevo look se viralizó este miércoles en cuestión de horas. En redes sociales, los fanáticos no tardaron en reaccionar al cambio, asombrados por el aspecto juvenil que ahora luce el intérprete de Felices los 4.

Algunos incluso comentaron que el cantante parece haber retrocedido varios años en el tiempo, recuperando la frescura de sus inicios en la música urbana.

Como suele ocurrir con sus transformaciones, las opiniones se dividieron. Mientras algunos seguidores lamentaron la desaparición de su característica barba, otros celebraron el resultado, asegurando que el artista luce igual de atractivo, o incluso más.

Comentarios como “se ve más joven”, “es guapo con o sin barba” y “Maluma gana en ambos estilos” inundaron las publicaciones del músico.