Majo Ulate revela la gran diferencia que tiene con Mauricio Hoffmann: así la manejan en su noviazgo

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann mantienen un noviazgo desde hace más de cinco años.

La maquillista Majo Ulate suele compartir en sus redes sociales detalles de su relación con el presentador de Teletica, Mauricio Hoffmann. La empresaria les cuenta a sus seguidores algunos pequeños secretos de cómo es su noviazgo y eso fue lo que hizo recientemente al revelar una gran diferencia que tienen y que, para algunos, podría afectar su convivencia en pareja.

Ulate realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Un seguidor le preguntó: “¿Cómo ha podido manejar que usted sea vegetariana y Mauricio carnívoro?”.

La empresaria explicó cómo logran un equilibrio como pareja: “Es que podemos comer diferente aunque vivamos juntos”, empezó Majo.

“Él tiene su dieta carnívora y yo mi dieta vegetariana. Yo cocino todas las carnes, no tengo problema con eso”, agregó.

Majo y Mauricio mantienen una relación de más de cinco años.