Madre de Keyla Sánchez rompe el silencio tras fallecimiento que golpeó a la familia

La mamá de Keyla Sánchez, Kattya Granados, confesó que la familia atraviesa un difícil momento.

La tristeza tocó a la familia de la presentadora Keyla Sánchez, luego del fallecimiento de su abuelo paterno, Alex Sánchez Cruz, a los 95 años. La mamá de la comunicadora, Kattya Granados, rompió el silencio este martes para hablar del difícil momento que atraviesan.

El exjugador del Deportivo Saprissa partió el pasado viernes 5 de diciembre, dejando un profundo vacío entre sus seres queridos y en la historia del fútbol costarricense. La despedida final se realizó al día siguiente, en una ceremonia íntima.

“Hemos pasado días bastante complicados a nivel familiar, porque mi suegro falleció el viernes, y duele. Yo creo que no existe una edad para soltar a alguien que uno quiere.

“Duele verlos sufrir; duele decirles adiós aquí, a pesar de que nosotros sabemos que van a un mejor lugar, porque esa es la promesa de nuestro Padre Celestial”, comentó Granados en un video que publicó en sus redes sociales.

Alex Sánchez, exdefensor del Saprissa y abuelo de Keyla Sánchez, falleció el viernes 5 de diciembre. (Archivo. )

La madre de la presentadora compartió que, en honor al legado de Sánchez, el Deportivo Saprissa le rendirá un homenaje este domingo en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Ahí vamos a estar si Dios quiere; estamos honrados también por esa parte. Gracias. Era el último ‘chaparrito de oro’ vivo”, agregó Granados.

Mamá de Keyla Sánchez habla sobre el fallecimiento de su suegro

Keyla, por su parte, dedicó un mensaje lleno de amor en redes sociales, acompañado de una fotografía en blanco y negro donde sostiene la mano de su abuelo: “Gracias por tanto, Tito tierno y amado”, escribió.

La presentadora se prepara para su regreso a la televisión este jueves, en El Chinamo, la tradicional producción de fin de año de Teletica.