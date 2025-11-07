Viva

‘LUX’ de Rosalía: Si Babel confundió las lenguas, la española las funde en una obra maestra musical

En su cuarto disco de estudio, la artista cantó en 13 idiomas, estudió sobre santas católicas de todo el mundo y reveló su intensa fe

Por Jessica Rojas Ch.
Rosalía lanza cuarto disco de estudio
Después de varios años de investigación, en LUX Rosalía le rinde homenaje a santas católicas como Juana de Arco y Teresa. Foto: Cortesía Sony Music (Shut/Cortesía Sony Music)







RosalíaLUX
