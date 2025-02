Rosalía será parte del elenco de ‘Euphoria’: ‘No podría estar más contenta’

La cantante española Rosalía se unirá a la tercera temporada de Euphoria como estrella invitada. MAX anunció que la producción ya inició y que la mayor parte del elenco original volverá para esta entrega.

La artista compartió la noticia en sus redes sociales y expresó su entusiasmo por formar parte de la serie creada por Sam Levinson. “Si hay algo que me emociona es encontrar una buena melodía o una buena letra. Me convierte en una mejor artista todos los días. ‘Euphoria’ ha sido una de mis series favoritas y no podría estar más contenta y agradecida de actuar junto a estos colegas a los que admiro tanto. No puedo esperar para mostrar lo que estamos haciendo”, escribió.

Además de Rosalía, la serie contará con la participación especial del exjugador de la NFL y campeón del Super Bowl, Marshawn Lynch, y el actor Kadeem Hardison, conocido por su papel en A Different World.

Rosalía se mostró emocionada por participar en 'Euphoria', una de sus series favoritas. (Instagram: Euphoria/Instagram: Euphoria)

La mayor parte del elenco original regresará para esta temporada, incluyendo a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Alexa Demie y Maude Apatow. Martha Kelly y Chloe Cherry fueron promovidas a personajes habituales, mientras que Colman Domingo volverá como estrella invitada. Sin embargo, Nika King, Austin Abrams y Algee Smith no estarán en esta nueva entrega.

Euphoria, producida por MAX en asociación con A24, sigue la vida de un grupo de adolescentes mientras enfrentan problemas de drogas, sexo y violencia. La tercera temporada comenzará su rodaje en Los Ángeles tres años después del estreno de la segunda.

El retraso en la producción se debió a varios factores, como la huelga de guionistas y actores en Hollywood el año pasado y la creciente popularidad del elenco, que participó en numerosos proyectos en los últimos años.

Desde su estreno, Euphoria recibió 25 nominaciones a los premios Emmy y ganó nueve estatuillas. Zendaya, protagonista y productora ejecutiva, fue una de las principales figuras de la serie.

HBO reiteró su compromiso con la continuidad de la producción y anunció la incorporación de nuevos miembros en el equipo técnico para esta temporada.