Rosalía: conozca al tico que la ‘conquistó' con un regalo y a quien la española le dedicó una canción

“Rosi, por favor, cumple mi sueño de verte vestir mi diseño”, decía el cartel que atrapó la mirada de Rosalía durante el Estereo Picnic, en Colombia, el pasado viernes 24 de marzo.

El costarricense Jaseth Hernández hizo el cartel antes de viajar a territorio sudamericano, con el objetivo de darle un regalo a la cantante, quien es su favorita. Sabía que no iba a ser fácil, pero debía intentarlo.

La cartulina blanca era sencilla, pero tenía letras grandes y la bandera de Costa Rica, así como algunos de los logos del álbum Motomami. También decía: “una Motomami de Costa Rica”.

Apenas pudo, Rosalía se puso la jacket que le regaló Jaseth Hernández. (Cortesía Jaseth Hernández )

Unos dos conciertos antes de que llegara la española, Jaseth llegó al pie del escenario en el que se presentaría la artista. Es decir, le iba a tocar esperar bastante... pero no importaba.

Cuando la intérprete finalmente salió a escena, el tico ya se había hecho amigo de las ecuatorianas que estaban en las primeras dos filas y ellas, amablemente, le ayudaron a levantar el cartel para que Rosalía cumpliera su sueño: que vistiera una jacket que desde hace seis meses había estado elaborando.

Era una jacket roja con negro de cuerina, con un relleno acolchonado de guata y una licra fría por dentro. La etiqueta decía “Rosalía” y un poco más abajo su nombre. Además, estaba pintada con spray “para que tuviera esa textura del álbum, muy urbano”, comentó Jaseth.

“Ella es una de mis cantantes favoritas y yo tenía que aprovechar, más que todo porque he visto que ella siempre interactúa mucho con el público y es muy agradecida, entonces pensé que era una oportunidad muy buena. Así que empecé a generar ideas que representaran el álbum Motomami, pensaba en cómo era la estética de Rosalía y de este álbum, qué es lo que ella busca”, agregó.

La jacket es un diseño exclusivo para Rosalía y está inspirado en el concepto del álbum 'Motomami' (Cortesía Jaseth Hernández )

Para su propia sorpresa, entre las decenas de carteles Rosalía vio el suyo y se acercó hasta donde el estaba. El joven de 22 años, vecino de Pérez Zeledón, afirma que en ese momento no supo qué hacer. A como pudo le entregó la jacket y le dijo que él la había diseñado especialmente para ella.

“La verdad es que todavía sigo procesándolo, porque no pensé que fuera así, tan humana. Yo me quedé sin palabras, estaba demasiado nervioso y cuando la tenía al frente se me secó la boca y todo... Fue bonito ver que a ella le gustaba y que estaba agradecida”, comenta.

Jaseth Hernández tardó seis meses elaborando la jacket que le regaló a Rosalía. (Cortesía Jaseth Hernández )

Jaseth detalla que, fuera de micrófono, Rosalía le agradeció por el detalle, le dio un beso y lo abrazó. Posteriormente le dedicó la canción Hentai.

“Que me dedicara la canción eso fue realmente increíble, muy bonito. Para mí todo el objetivo del Estéreo Picnic estaba cumplido”, asegura.

Para el joven, el hecho de que Rosalía lo llamara ‘diseñador’ fue quizá lo más importante, pues le recordó el gran valor artístico que él tiene.

Hernández es un estudiante de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), y se especializa en Diseño Textil. Además, tiene su propia marca llamada Urban Class, donde diseña pantalones, camisetas, tops y jackets.

(Cortesía Jaseth Hernández )

“Para mí es increíble que Rosalía me lo dijera, porque en Costa Rica se me ha hecho un poco difícil que me tomen en cuenta como diseñador de modas, más que todo por no tener una carrera directa... entonces, escuchar de boca de ella que yo soy diseñador, es lo más increíble”.

Sin embargo, la cantante española no es la primera artista a la que le ha logrado entregar en sus manos una jacket, pues el pasado mes de noviembre, cuando Bad Bunny se presentó en el Estadio Nacional, el joven le entregó una pieza de su autoría, basada en el disco Un verano sin ti.

“Logré llegar a primera fila. Esa vez fue un poquito más difícil la interacción porque él no podía bajar adonde estaba el público, pero igual me dijo que estaba increíble, que muchas gracias. También me tiró un beso”, relata.

Además, Jaseth ha vestido a artistas nacionales como Kavvo, Deeikel, Siho Villalobos y las gemelas de In Betwin.

Jaseth Hernández le regaló a Bad Bunny una jacket inspirada en el concepto 'Un verano sin ti'. (Cortesía Jaseth Hernández )

Y aunque en su lista ya ha marcado dos de sus artistas favoritos, ya Jaseth sabe quiénes son los siguientes: Rauw Alejandro y Karol G.

“Uno nunca sabe qué tanta suerte va a tener, o hasta donde va a llegar...”, finaliza entre risas.