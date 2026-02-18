Luis Enrique Mejía Godoy y El Cañas se unen para cantarle a Nicaragua y Costa Rica en el concierto ‘Abrazo’

'Abrazo' es el título del espectáculo que une a Luis Enrique Mejía Godoy y El Cañas en el escenario del mítico Teatro Nacional, en San José.y José Cañas

La música es un puente que une talento, amor y tradición; se trata de un lenguaje que funciona para llevarnos por maravillosos viajes, en los cuales conocemos más a fondo las culturas del mundo. Eso, precisamente, será lo que pasará el 28 de febrero en el Teatro Nacional, cuando el mítico recinto reciba en su escenario a dos artistas y amigos que se unen para cantar: el nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy y el costarricense El Cañas.

Ambos presentarán el espectáculo Abrazo, un encuentro de memorias colectivas y propuesta contemporánea que une identidad cultural con los sonidos de la música tica, nicaragüense y centroamericana.

“La música de nuestros pueblos nace del mismo latido. Abrazo es una forma de reconocernos en esa raíz compartida, donde al cantarla juntos encontramos horizontes sin fronteras”, comentó Mejía Godoy en un comunicado de prensa.

Además, el show servirá para presentar un adelanto de un disco que tendrá el mismo título y que se estrenará este 2026 con canciones de los artistas a dúo y en solitario. La producción del álbum estará a cargo de Carlomagno Araya.

El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy encontró hace varios años un hogar en Costa Rica, patria que lo adoptó no solo en lo musical, sino también en la vida. (Archivo)

En cuanto al espectáculo, la puesta en escena propone un recorrido por las raíces musicales de ambos países, con una narrativa que privilegia la emoción, la identidad y el valor del diálogo cultural.

“Unir nuestras músicas no es un gesto simbólico: es reconocer una historia compartida y transformarla en presente”, agregó El Cañas.

Canciones como Nicaragua nicaragüita, Congolí chango, El huellón de la carreta, Pobre la María, Luna liberiana, Bendita tierra y Primero de enero son parte del repertorio que Cañas y Mejía interpretarán. Pero también estrenarán a dueto el tema Nayuribe (original de Jesús Bonilla y José Ramírez Sáizar), que es el primer sencillo promocional del nuevo álbum. Esa noche también se proyectará el video de esta canción.

En Abrazo habrá un espacio especial para hacer un homenaje al cantautor argentino-costarricense Adrián Goizueta, quien falleció a inicios de este 2026.

Detalles del concierto

El espectáculo Abrazo será el 28 de febrero a las 8 p. m., en la sala principal del Teatro Nacional.

Las entradas están a la venta en el sitio boleteria.teatronacional.go.cr y en la boletería física del recinto.

Los precios y localidades son:

Luneta: ¢13.000.

Butaca: ¢10.500.

Galería: ¢7.500.

A estos montos se les deben sumar los cargos por servicio.