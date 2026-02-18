Viva

Luis Enrique Mejía Godoy y El Cañas se unen para cantarle a Nicaragua y Costa Rica en el concierto ‘Abrazo’

Los artistas se presentarán en el Teatro Nacional. Además, presentarán el primer sencillo del disco que graban juntos

Por Jessica Rojas Ch.
Luis Enrique Mejía Godoy José Cañas
'Abrazo' es el título del espectáculo que une a Luis Enrique Mejía Godoy y El Cañas en el escenario del mítico Teatro Nacional, en San José.y José Cañas (Cortesía)







