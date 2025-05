Como ‘un viejo feliz’, Luis Enrique Mejía Godoy celebrará en Costa Rica sus 80 años en concierto

Luis Enrique Mejía Godoy vive su segundo exilio en Costa Rica, patria a la que ama tanto como a la Nicaragua que lo vio nacer. Por eso celebrará en concierto sus 80 años de vida y sus seis décadas en la música con amigos y familia en el Melico Salazar. (Cortesía)

¿Qué mejor manera de celebrar un cumpleaños que rodeado de amigos, familia y seres queridos? Eso es precisamente lo que hará el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, con un concierto muy especial en el que festejará no solo sus 80 años de vida, sino también su aniversario 60 en la música.

Sobre el escenario, cantando, tocando y leyendo sus poemas, Mejía Godoy estará acuerpado no solo por quienes son importantes en su vida íntima, sino también por quienes, desde las butacas, lo admiran y agradecen su gran aporte a la cultura y a la sociedad latinoamericana.

La fiesta será en Costa Rica, su segundo hogar, este país que lo ha cuidado, le ha dado asilo y mucho amor. La cita será en un lugar que también aprecia al cantautor: el Teatro Melico Salazar.

Los invitados especiales serán sus sobrinos, el salsero Luis Enrique y el mítico Perrozompopo, así como Carlos Luis (marimbero). Por si fuera poco, a la fiesta musical se unirán sus nietos Ale y Adrián; así como sus amigos Adrián Goizueta, Luis Pastor González, Daniela Rodríguez, Jaime Gamboa (Malpaís) y Bernardo Quesada.

Mejía Godoy cumplió 80 años en febrero, pero hasta ahora lo festejará, y es que había que esperar un poco a que todo se alineara: lugar, invitados, público; y al fin se logró. La fiesta será el domingo 15 de junio, a las 6 p. m.

“Personalmente, bueno, 80 años es una cantidad de vida vivida y sobrevivida. Yo diría que soy un viejo feliz. Siempre estoy pensando en mi juventud y en mi infancia, pero me siento feliz de ser el viejo que soy porque he logrado muchos sueños, he logrado amasar la mayor fortuna de mi vida que es mi familia y la amistad”, dijo Mejía Godoy en entrevista telefónica con La Nación, de cara a este concierto cargado de emotividad.

Las entradas para este espectáculo estarán pronto a la venta en el sitio ticketshow.cr.

Una vida es el título del espectáculo en el que Mejía Godoy hará un recorrido por su música y poesía. Pobre la María, Congolí Shangó, Muñeca, Hilachas de sol, El Cristo de Palacagüina, Qué tiene la música y Mujer de carne y hueso serán parte del repertorio, pero también habrá espacio para que el nicaragüense, también hijo querido de Costa Rica, presente nuevas canciones.

Luis Enrique Mejía Godoy, el de dos patrias, el de dos amores

“Por más difíciles que hayan sido los últimos 50 años, también estoy muy agradecido por tener dos patrias, Costa Rica y Nicaragua, y poder partir mi corazón sin que esto sea un sacrificio”, reflexionó Mejía Godoy sobre su edad y sus seis décadas de música.

Durante todo ese tiempo, Godoy ha tenido que vivir dividido entre los dos países, debido a que en dos ocasiones ha estado exiliado en suelo tico por la situación política y social de su patria natal.

Los hermanos Luis Enrique y Perrozompopo llevan en su sangre el legado de la dinastía Mejía Godoy. Son los sobrinos del cantautor Luis Enrique y con él cantarán en su concierto de cumpleaños. Costa Rica los ha visto crecer también de la mano de su tío. (Archivo)

En un repaso por su vida y trayectoria, el nicaragüense afirmó que ser emigrante y encontrar en otro país una forma de ser feliz, es un privilegio.

“Me siento en paz, me siento agradecido, me siento querido en este país. Siento que la gente me tiene respeto. Es muy importante el apoyo que he recibido de instituciones, amigos y muchas personas, es impagable”, agregó.

Desde que a sus 20 años decidió dejar los estudios de medicina para dedicarse de lleno a la música, el mundo ha girado mucho, lo mismo que él. Su experiencia lo convirtió en un cronista de la realidad de la región, en una voz para los señalados, en un formador de cultura.

“Todo eso, de alguna manera, se refleja en mis canciones, en mis poemas, en mis textos, en mi visión de la vida. Soy una persona optimista a pesar de todas las desgracias que ocurren”, dijo.

A lo largo de todos sus años en la música, aprendió que, pese a los grandes problemas, conflictos y hasta guerras que han atacado al mundo, el arte no solamente salva, sino que sana, y esa seguirá siendo su bandera.

Y aunque solo tiene palabras de agradecimiento para quienes lo han acompañado en el camino, tanto para aquellos que han tocado con él y como para quienes disfrutan de sus canciones, es muy consciente del papel que ha jugado en la conciencia de un pueblo. Su valentía, armada de una guitarra y su voz, es aplaudida en todo el mundo.

Mejía Godoy recordó que él y otros colegas cantautores son defensores de muchas cosas que no solamente tienen que ver con la política, sino más bien con la vida: los derechos de la niñez y las mujeres, la naturaleza o la defensa de la tierra y el agua, por citar algunas.

La palabra hecha música y poesía será la reina del festejo artístico de Luis Enrique Mejía Godoy en el concierto. (Cortesía)

Cantar Feliz cumpleaños con la familia Mejía Godoy

“Estoy muy agradecido con mis amigos, con los músicos, con los invitados especiales que estarán conmigo en esta fiesta, en donde por supuesto que estará mi familia”, expresó.

Sus sobrinos y su nieto, el más joven músico de la dinastía Mejía Godoy, le aplaudirán a Luis Enrique y lo honrarán con sus canciones. Hará falta su hermano Carlos, quien por motivo de su estado migratorio no puede salir de Estados Unidos; sin embargo, Luis Enrique sabe que su cariño estará en el escenario.

La relación con sus famosos sobrinos mayores ha sido a la distancia; no los aprovechó mucho en su infancia debido a que Luis Enrique migró exiliado de su natal Nicaragua; sin embargo, sí estuvo presente en su formación musical.

“Los vi más grandecitos, digamos que a los 12 y 14 años. Recuerdo que Luis Enrique (el salsero) cantaba mis canciones y todavía las canta. A Ramón (Perrozompopo) yo le regalé su primera guitarra”, recordó el tío Luis Enrique con cariño.

Los Mejía Godoy son, según dijo, una familia muy embochinchada, pero muy unida y amorosa. “Una familia grande y dispersa, ahora desmembrada desgraciadamente por esta situación de Nicaragua, pero siempre estamos tratando de estar juntos”.

Luis Enrique Mejía Godoy también invitó a amigos y colegas a su concierto de aniversario. Jaime Gamboa y Daniela Rodríguez, de Malpaís, y Adrián Goizueta serán parte del espectáculo. (Archivo)

—¿Cuál es el deseo de Luis Enrique Mejía Godoy al cumplir 80 años?

—No es un deseo mío, es un deseo colectivo, pero por supuesto lo hago mío: el deseo de la libertad, de la paz, de la convivencia.

“Son palabras que desgraciadamente se han devaluado, que se han manoseado y que tenemos que rescatarlas. No podemos estar hablando de libertad, de democracia y de paz del diente al labio.

”Tenemos que luchar por ser iguales, por convivir, por respetar a los otros, por borrar esas fronteras y los muros que impiden que nos comuniquemos como hermanos", finalizó.