Los Zumbis regalan una moto Honda Navi: así puede participar en la rifa con ‘La Nación’

Después de 30 años, Los Zumbis volvieron a 'La Nación' para entretener a las familias de Costa Rica.

La fiebre por el regreso de Los Zumbis tiene a muchos emocionados por volver a encontrarse con aquellos personajes adorables que fueron la diversión de muchas familias, pero también por la oportunidad de ganar grandes premios, entre ellos una moto Honda Navi.

Este domingo 26 de abril publicamos en La Nación el primer mapa de Los Zumbis, donde la familia de dinosaurios coloridos estaba mezclada en una divertida escena bancaria. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que este miércoles 29 de abril circulará un lindo afiche que protagonizará Papá Zumbi; así que los coleccionistas tienen el chance de disfrutarlo.

Los domingos en La Nación se publicará un mapa nuevo (faltan cuatro) y los miércoles se podrá adquirir el afiche que tendrá a un miembro de Los Zumbis por semana.

Los Zumbis regalan una Honda Navi

Para participar en la rifa de la Navi es necesario tener los cinco mapas y los cinco afiches, además de llenar un formulario que se puede escanear con un código QR que está impreso en el periódico. Como detalle especial, los mapas y los afiches también se publican en La Teja (lunes y jueves, respectivamente), así que se puede participar con las publicaciones de los dos diarios (eso sí, no pueden ser repetidos).

El querido Papá Zumbi es el protagonista del primer afiche de Los Zumbis en 'La Nación'. (Archivo)

Es muy importante aclarar que Los Zumbis vienen insertos en los periódicos de manera gratuita: no se venden por separado ni se debe pagar más por cada diario. El precio de venta de lunes a sábado de La Nación es de ¢700 y los domingos de ¢800.

¡No se pierda este miércoles el afiche de Papá Zumbi! Coleccione y gane con Los Zumbis y La Nación.