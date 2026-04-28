Viva

Los Zumbis regalan una moto Honda Navi: así puede participar en la rifa con ‘La Nación’

Este miércoles publicamos el primer afiche de la colección. Papá Zumbi es el protagonista

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Los Zumbis Fernando de Narváez
Después de 30 años, Los Zumbis volvieron a 'La Nación' para entretener a las familias de Costa Rica. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Los Zumbis
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.