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Editorial: Una familia de dinosaurios mostrará lo que no saben hacer los algoritmos

En la era de la hiperpersonalización, el regreso de Los Zumbis a nuestras páginas tiene un significado que trasciende la nostalgia. Los algoritmos aciertan en darle a cada quien su propio universo de contenidos; lo que no saben hacer es crear experiencias compartidas

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Por La Nación
Zumbis
La familia de los dinosaurios de colores (JOHN DURAN/John Durán)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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