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Habla el papá de Los Zumbis: ‘Volver a Costa Rica y a ‘La Nación’ es volver a casa’

A partir del domingo 26 de abril se publicará de nuevo en ‘La Nación’ los mapas para buscar a los entrañables dinosaurios de colores

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Por Jessica Rojas Ch.
Fernando De Narvaez, diseñador colombiano y creador de la familia Zumbi. Fotos cortesía y archivo La Nación
El diseñador colombiano Fernando de Narváez creó junto a su hermano Diego Los Zumbis a finales de los años 80. A Costa Rica llegaron por primera vez en 1992. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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