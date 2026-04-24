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El Señor de Los Zumbis: Pablo creció con ellos y volverá a buscarlos 30 años después

Pablo Blanco resguarda en su casa una colección que viaja en el tiempo, que mueve recuerdos y emotivos sentimientos

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Por Jessica Rojas Ch.
Pablo Blanco y su colección de posters y demás productos relacionados con Los Zumbis
Pablo Blanco es un gran coleccionista y entre su preciado archivo tiene guardados muchos recuerdos de Los Zumbis. (Rafael Pacheco)







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Los Zumbis
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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