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Los Zumbis: este miércoles sale el primer afiche con un querido personaje como protagonista

Cada miércoles en ‘La Nación’ se publican los pósters que funcionan para participar en la rifa de una moto Honda Navi

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Por Jessica Rojas Ch.
Los Zumbis Fernando de Narváez
Papá Zumbi es el protagonista del primer afiche de Los Zumbis que se publicará este miércoles 29 de abril en 'La Nación'. (Archivo)







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Los Zumbis
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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