‘Los Simpson’ le dicen adiós a uno de sus personajes más queridos en este 2026: ¿Quién se va?

'Los Simpson' han dicho adiós a varios de sus personajes (principales y secundarios) a lo largo de sus 37 temporadas en televisión.

A lo largo de 37 temporadas al aire, la afamada serie animada Los Simpson ha sacudido las emociones de sus seguidores con el adiós a personajes icónicos de su historia. Esto es lo que ocurre una vez más al inicio de este 2026 con el anuncio de una nueva salida.

La producción ha eliminado a lo largo de su vida en la televisión a importantes figuras como Maude Flanders, Edna Krabappel, Troy McClure y Apu Nahasapeemapetilon. En algunos casos, el retiro corresponde a decisiones creativas, cambios sociales o, incluso, el fallecimiento de los actores de voz que los interpretaron.

Duffman fue despedido de su trabajo como figura de la cerveza Duff y con ello se anunció su salida de la serie 'Los Simpson'. (Archivo)

Ahora llegó el turno del popular Duffman, mascota de la cerveza Duff, quien con el paso de los años se convirtió en uno de los favoritos del público. La despedida ocurrió en el capítulo 13 de la temporada 37, titulado Severance (separación o ruptura). La trama del episodio gira en torno al despido de Duffman, quien ahora trabaja para una compañía diferente centrada en mercadeo y ventas. Marge y Homero también fueron contratados en ese lugar, donde su desempeño ha sido exitoso.

Barry Duffman, nombre del personaje, visitó a la familia Simpson en su casa y les comentó que la marca de cerveza decidió retirar su imagen para siempre. “Todos los viejos métodos de publicidad ahora están pasados de moda”, explicó Duffman, lo que justifica, entonces, la razón de su salida definitiva de la pantalla.