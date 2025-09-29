Viva

‘Los Simpson’ tendrán nueva película: conozca aquí la fecha de estreno

La compañía Disney confirmó que la querida familia de Springfield regresará al cine

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Imagen de 'Los Simpson' en el sofá de la casa.
La afamada serie 'Los Simpson' se estrenó el 17 de diciembre de 1989. Disney confirmó que en el 2027 estrenará la segunda película de la divertida familia amarilla. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Los SimpsonDisney
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.