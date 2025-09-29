‘Los Simpson’ tendrán nueva película: conozca aquí la fecha de estreno

La afamada serie 'Los Simpson' se estrenó el 17 de diciembre de 1989. Disney confirmó que en el 2027 estrenará la segunda película de la divertida familia amarilla.

¡Sí! Bart, Lisa, Homero, Marge y Maggie Simpson regresarán a la pantalla grande después de casi 20 años. Así lo confirmó Disney con una particular imagen en la que se ve la mano de Homero tomando una de sus donas favoritas. “Homero vuelve por más”, es la leyenda que publicó la compañía en sus redes sociales.

Además, se confirmó la fecha de estreno del nuevo filme de Los Simpson, que está programado para el 23 de julio de 2027, coincidiendo con el aniversario número 20 de la primera cinta.

Según Infobae, esta fecha estaba reservada para una película del Universo Marvel que no tenía título y que quedó por fuera de los planes de publicación del estudio.

Hasta el momento, no hay información sobre los detalles de la historia.

Los Simpson, el fenómeno de la televisión

La serie Los Simpson fue creada por Matt Groening y se estrenó el 17 de diciembre de 1989 en la cadena Fox.

Es la comedia animada más longeva de la historia televisiva. En su historia, ya tiene 36 temporadas publicadas y cuenta con más de 800 capítulos.

