La muerte definitiva de un personaje de ‘Los Simpson’ después de 34 años sorprende a los fanáticos

La serie animada Los Simpson causó debate entre sus seguidores tras la emisión de un nuevo episodio en el que se confirmó la muerte definitiva de Alice Glick, una personaje presente desde 1991.

El capítulo, titulado Sashes to Sashes, se transmitió la noche del domingo 16 de noviembre. En él, se mostró la despedida de Alice Glick, la organista de la iglesia a la que asiste la familia Simpson. La noticia dividió opiniones entre la audiencia debido a dos razones principales: el largo tiempo que llevaba el personaje en la producción y el hecho de que ya había muerto antes, aunque más tarde reapareció como fantasma.

La primera muerte de Alice Glick ocurrió en el episodio Replaceable You, correspondiente al cuarto capítulo de la temporada 23, transmitido en noviembre de 2011. La segunda, que se consideró definitiva, tuvo lugar en el episodio 7 de la temporada 37, recién estrenado.

En plataformas como X (antes Twitter), algunos usuarios reaccionaron con desconcierto y humor. Una persona comentó que no sabía que Alice había regresado a la serie. Otra señaló que, tratándose de una serie animada, era normal que un personaje pudiera morir, volver y volver a morir. También hubo quien se preguntó si alguien todavía veía el programa. Un espectador más expresó molestia por la decisión, al considerar que se estaba abusando del recurso de matar personajes.

Luego de la transmisión, el productor ejecutivo de la serie, Tim Long, confirmó a la revista People que esta vez la muerte de Glick fue definitiva. Agregó que, aunque su legado musical permanecerá, en lo narrativo su presencia terminó por completo.

Alice Glick fue interpretada inicialmente por la actriz Cloris Leachman (1926-2021). Posteriormente, la voz del personaje pasó a estar a cargo de Tress MacNeille, quien también ha dado vida a otros personajes de la serie.

