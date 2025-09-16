Los gemelos Castillo dan triste noticia a quienes gustan de verlos en su modo más sensual: ¿qué pasó?

Los gemelos Esteban y Douglas Castillo abrieron su perfil de Only Fans hace cuatro años, pero ahora, con nuevos proyectos a la vista, decidieron cerrarlo.

Los hermanos gemelos Esteban y Douglas Castillo anunciaron una noticia que les dolerá a quienes gustan verlos en su modo más sensual.

Los gemelos ticos, radicados en México, confirmaron que tienen nuevos proyectos profesionales a la vista y que por esa razón ya no tendrán tiempo para hacer contenido especial en Only Fans. Eso quiere decir que cerrarán su perfil.

En entrevista con La Nación, Esteban confirmó que la decisión también está influida por una carga emocional con la que ya no quieren lidiar.

Los Castillo, famosos no solo por su paso por pasarelas de modelaje, sino también por su participación en diferentes reality shows y el cine, abrieron su perfil de Only Fans desde hace cuatro años.

En la plataforma publicaban fotos y videos más atrevidos de lo que usualmente se veía en sus otras redes sociales. “En el Only Fans, si uno quiere, pues saca buen dinero, es un buen negocio. Sin embargo, hay que ponerle bastante atención y tomarlo como un trabajo de ocho horas por día”, explicó Esteban.

Los hermanos estaban muy contentos con la respuesta de sus seguidores y con las ganancias que les generaba el negocio, pero para este momento de sus vidas “llegaron a un tope”.

“La gente siempre quiere más. Los fans se aburren rápido y quieren pedir de todo, un montón de cosas que nosotros no estábamos dispuestos a hacer. Entonces llegamos a un tope tanto en lo económico como en temas de energía”, agregó el modelo.

El contenido de los gemelos Castillo en Only Fans

Esteban comentó que sus seguidores en Only Fans eran muy exigentes, pese a que el contenido que publicaban eran producciones desde sensuales hasta desnudos. Además, mantenían un contacto más personal con sus fans por medio de mensajes.

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo han afianzado su carrera en México. (Instagram)

“Todos somos conscientes de que el Only Fans se ha vuelto muy sexual, muy sexualizado, entonces prácticamente la gente lo que quería era entrar y vernos así”, manifestó el modelo.

Además, agregó que desde el primer día de su perfil en Only Fans, muchos les pedían a los hermanos que hicieran contenido interactuando entre ellos dos. “Eso siempre lo dejamos en claro de que no, que no iba a pasar porque no nos sentíamos cómodos”, agregando que todo esto les generaba una carga emocional muy pesada.

Los nuevos proyectos de los gemelos Castillo

En los próximos días, los gemelos Castillo pondrán en marcha varios proyectos que los llenan de ilusión, pero el primero de ellos es un emprendimiento propio que pronto verá la luz.

Los hermanos crearán una comunidad de fitness y salud. “Será un espacio donde podamos enseñarles a otras personas a llegar a tener el físico que siempre han deseado. Nosotros les vamos a enseñar cómo”, explicó Castillo.

El proyecto se enfocará inicialmente en hombres.

“Ahora nos enfocaremos en lo que más nos apasiona que es el fitness. Vamos a darles nuestros consejos, a compartir todo lo que hemos aprendido en estos 10 años que llevamos dándole al gimnasio. No es algo de cuerpo, también la mente, es integral”, agregó.

El valor de la mensualidad para ser parte de esta comunidad de los gemelos Castillo lo anunciarán pronto.

El perfil de Only Fans lo mantendrán abierto hasta finales de octubre.