Lo vieron en entrevistas y pensaron que volvía: Freddy Serrano hizo esta importante aclaración

El periodista Freddy Serrano (derecha) entrevistó a su colega Douglas Sánchez en su programa 'Voces en juego'.

El periodista costarricense Freddy Serrano publicó una importante aclaración en su perfil de Facebook debido a consultas que ha recibido recientemente tras publicar algunas entrevistas de su programa Voces en juego.

El comunicador ya tuvo como invitados especiales en el espacio a dos colegas que en los últimos tiempos han sido protagonistas polémicos en medios. Primero fue Douglas Sánchez, quien recientemente anunció su salida del canal ¡Opa!, y en otro encuentro entrevistó a la diputada Pilar Cisneros.

El periodista Freddy Serrano reside y trabaja en Estados Unidos, pero ha realizado algunas entrevistas en Costa Rica para su programa 'Voces en juego'. (Archivo)

Voces en juego se transmite tanto por su canal de YouTube, como en el de Key Studio CR. Debido a sus presentaciones y a los invitados que ha tenido, Serrano aclaró que no se encuentra en Costa Rica, pues reside en Estados Unidos y las entrevistas que realizó en nuestro país se lograron gracias a la productora Key Studio.

“No tengo intención ni he recibido invitación a formar parte de un medio en mi país”, explicó el periodista.

Agregó que trabaja en Nueva York y que disfruta de hacer proyectos personales cuando la oportunidad se le presenta, como en este caso de Voces en juego.