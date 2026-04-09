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Lo vieron en entrevistas y pensaron que volvía: Freddy Serrano hizo esta importante aclaración

El periodista ha publicado algunas entrevistas de su programa ‘Voces en juego’

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Por Jessica Rojas Ch.
Douglas Sánchez y Freddy Serrano, periodistas.
El periodista Freddy Serrano (derecha) entrevistó a su colega Douglas Sánchez en su programa 'Voces en juego'. (Archivo)







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Freddy Serrano
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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