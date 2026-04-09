Lo vieron en entrevistas y pensaron que volvía: Freddy Serrano hizo esta importante aclaración

El periodista costarricense Freddy Serrano publicó una importante aclaración en su perfil de Facebook debido a consultas que ha recibido recientemente tras publicar algunas entrevistas de su programa Voces en juego.
El comunicador ya tuvo como invitados especiales en el espacio a dos colegas que en los últimos tiempos han sido protagonistas polémicos en medios. Primero fue Douglas Sánchez, quien recientemente anunció su salida del canal ¡Opa!, y en otro encuentro entrevistó a la diputada Pilar Cisneros.
Voces en juego se transmite tanto por su canal de YouTube, como en el de Key Studio CR. Debido a sus presentaciones y a los invitados que ha tenido, Serrano aclaró que no se encuentra en Costa Rica, pues reside en Estados Unidos y las entrevistas que realizó en nuestro país se lograron gracias a la productora Key Studio.
“No tengo intención ni he recibido invitación a formar parte de un medio en mi país”, explicó el periodista.
Agregó que trabaja en Nueva York y que disfruta de hacer proyectos personales cuando la oportunidad se le presenta, como en este caso de Voces en juego.