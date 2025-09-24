Clientes estadounidenses se sorprenden por las diferencias en McDonald’s en el extranjero

Bebidas sin azúcar, postres únicos y papas sin sal: así fue la experiencia de estadounidenses en un McDonald's británico.

Una visita a un McDonald’s en el Reino Unido dejó desconcertado a un grupo de turistas estadounidenses, quienes notaron múltiples diferencias con respecto a la cadena en su país.

El video donde compartieron sus impresiones superó los 5,7 millones de vistas en TikTok hasta este domingo.

Amber Kacherian, acompañada por dos amigos, decidió visitar el restaurante de comida rápida poco después de llegar al país europeo. El grupo quedó sorprendido desde el inicio del proceso de compra.

Al utilizar el menú digital, observaron que todas las bebidas gaseosas eran dietéticas o sin azúcar de forma predeterminada. Para acceder a las opciones regulares, se debía deslizar hasta el final de la pantalla.

Además, esas versiones tradicionales tenían un costo mayor, debido a un impuesto al azúcar aplicado en el Reino Unido.

“Todos los refrescos son dietéticos o sin azúcar. Si quieres los regulares, tienes que bajar hasta el final. Además, son más caros porque aquí hay un impuesto al azúcar”, comentó Kacherian.

Otra diferencia notable fue la variedad de postres. La carta incluía sabores de McFlurry que no se encuentran en Estados Unidos. Kacherian probó una hamburguesa y comentó que tenía menos sal. Según ella, los productos británicos no contienen tanto sodio como los estadounidenses, aunque aclaró que el sabor no le resultó desagradable.

El grupo también notó otros aspectos distintos, como el uso de pajillas de papel. Uno de los amigos ironizó sobre el tamaño del sorbete, comparándolo con un tubo de papel higiénico.

La bebida Green Apple X Sprite, exclusiva del Reino Unido y disponible por tiempo limitado, también llamó la atención. Kacherian lamentó que en su país no existan opciones similares con azúcar.

Durante la grabación, destacaron un recipiente diseñado para separar el líquido, el hielo y el vaso antes de desechar las bebidas. Para ellos, resultó un sistema práctico.

En cuanto a los postres, Kacherian mencionó que los dulces utilizados en el McFlurry eran distintos a los Smarties estadounidenses, más parecidos a los M&M’s. Su acompañante eligió el Jaffa Cake McFlurry y valoró positivamente el uso de una cuchara de cartón, al considerarla más amigable con el medio ambiente.

No todas las observaciones fueron positivas. Las papas fritas generaron descontento. Kacherian las describió como “tristes” por no tener sal. La experiencia la llevó a reflexionar sobre la propuesta del restaurante en territorio británico. Consideró que en Estados Unidos McDonald’s representa una opción para consumir comida chatarra.

En cambio, en el Reino Unido, los productos tienen menos grasa, mantequilla y sal, lo cual para ella le resta sentido a la experiencia, pues no se trata de comida saludable ni de comida rápida con el perfil al que está acostumbrada.

