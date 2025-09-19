Viva

Adolescentes orinan en olla de sopa en restaurante y ahora deben pagar millonaria indemnización

La cadena reembolsó a 4.000 clientes y reemplazó los equipos tras el incidente grabado por los adolescentes y publicado en redes sociales

Por O Globo / Brasil / GDA
La justicia china impuso una multa millonaria a dos jóvenes por orinar en sopa en restaurante y afectar la reputación de la cadena Haidilao.
China, Restaurante
