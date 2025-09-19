Adolescentes orinan en olla de sopa en restaurante y ahora deben pagar millonaria indemnización

La justicia china impuso una multa millonaria a dos jóvenes por orinar en sopa en restaurante y afectar la reputación de la cadena Haidilao.

Dos adolescentes de 17 años deberán pagar una indemnización de 2,2 millones de yuanes (aproximadamente $301.000) a una reconocida empresa de alimentos de China.

Ambos orinaron en una olla de sopa caliente en una de las sucursales del restaurante Haidilao, en la ciudad de Shanghái, mientras se encontraban en estado de ebriedad.

Los jóvenes grabaron el acto y lo publicaron en redes sociales, lo que generó indignación pública y repercusiones legales inmediatas. El incidente ocurrió en febrero en una de las unidades de Haidilao, la cadena de hotpot más grande de China.

Este tipo de restaurante, popular en Asia, funciona con una olla de caldo hirviendo en el centro de la mesa, donde los comensales cocinan carnes, vegetales, mariscos, fideos y otros ingredientes.

No existen pruebas de que la sopa contaminada haya sido servida a los clientes. Sin embargo, la empresa argumentó que sufrió graves pérdidas al ofrecer reembolsos y compensaciones a miles de consumidores que visitaron el local en los días posteriores.

Chinese teens fined a whopping S$395,706 for peeing in a Shanghai Haidilao hotpot! Lesson learned don’t mess with someone’s meal! 😳🔥 pic.twitter.com/4iZWdicmv6 — SilentOrbit (@silentblossom_) September 16, 2025

El tribunal determinó que los adolescentes violaron los derechos de propiedad y dañaron la reputación de la compañía, con lo que calificó como “actos de insulto”. Además, señalaron que los jóvenes contaminaron utensilios y generaron un “fuerte malestar en la población”.

Los padres también fueron responsabilizados, debido a que no cumplieron con su deber de supervisión. La sentencia incluyó tres montos específicos: 2 millones de yuanes por daños operativos y a la imagen, 130.000 yuanes por limpieza y reposición de utensilios, y 70.000 yuanes en costas legales.

En un esfuerzo por restaurar la confianza del público, Haidilao reembolsó a más de 4.000 clientes que consumieron en el restaurante entre el 24 de febrero y el 8 de marzo. Además, ofreció compensaciones diez veces mayores al valor de cada factura.

La empresa también reemplazó todos los equipos del local y aplicó un proceso de limpieza y desinfección profunda.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.