Médicos hallan un cangrejo vivo en la oreja de un niño tras un día en la playa

Un paseo familiar en la playa terminó en emergencia médica al descubrir un cangrejo vivo en el oído de un niño mexicano

Por O Globo / Brasil / GDA
Un menor sintió molestias tras nadar en el mar. Los médicos encontraron un cangrejo vivo dentro de su oído. El caso fue grabado y viralizado.
Un menor sintió molestias tras nadar en el mar. Los médicos encontraron un cangrejo vivo dentro de su oído. El caso fue grabado y viralizado.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

