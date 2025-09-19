Médicos hallan un cangrejo vivo en la oreja de un niño tras un día en la playa

Un menor sintió molestias tras nadar en el mar. Los médicos encontraron un cangrejo vivo dentro de su oído. El caso fue grabado y viralizado.

Un paseo familiar en la playa terminó en una visita al centro médico y un inesperado hallazgo. Un niño mexicano sintió molestias tras salir del mar.

Lo que parecía un simple malestar se convirtió en un fenómeno viral: los médicos encontraron un cangrejo vivo dentro de su oído.

La madre del menor, Kitzia Mitre, estilista e influenciadora con más de 591.000 seguidores en TikTok, grabó el momento en que los profesionales de salud extrajeron el animal. El video, publicado el 7 de setiembre, ha superado 22 millones de visualizaciones.

El menor, llamado Pedro, alertó a su madre al regresar del mar. Explicó que sentía que algo se movía dentro de su oído. Ante la preocupación, fue llevado a un centro médico cercano, donde una médica identificó al pequeño crustáceo vivo en el canal auditivo.

En las imágenes, Pedro aparece llorando y tomando la mano de su madre, mientras el equipo médico retira cuidadosamente al cangrejo. Durante el procedimiento, el niño preguntó si quedaría ciego. La madre respondió que no corría peligro.

Una vez fuera del oído, el crustáceo comenzó a caminar sobre la camilla, lo que sorprendió al personal médico y a la familia.

El incidente se volvió viral y generó cientos de comentarios. Algunos internautas compartieron experiencias similares, como la de una persona que relató haber tenido una barata dentro del oído, lo que calificó como doloroso e incómodo.

Kitzia, quien también dirige un canal de viajes en YouTube, reaccionó a la situación diciendo que este suceso desbloqueó un nuevo miedo para ella. Añadió que, aunque poco probable, el episodio ocurrió. También indicó que ningún animal resultó herido en la grabación.

