Viva

Limp Bizkit combinó en Costa Rica la emoción de un esperado encuentro y un homenaje doloroso

La banda estadounidense conquistó a su público con rock de primer nivel, en medio del nostálgico recuerdo de uno de sus mejores músicos

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El vocalista de Limp Bizkit, Fred Durst durante el Festival Loserville recordó a su amigo Sam Rivers constantemente, él era el bajista del grupo y murió en octubre pasado
Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, encantó a los ticos con su gran energía y potencia vocal. (David Chacon/David Chacón)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Limp BizkitLoserville
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.