Mientras viene Limp Bizkit, el Festival Loserville inició entre gorras, tatuajes y ‘moshpit’

La velada, que se realiza en Parque Viva, se llenó de atuendos negro con rojo y un ambiente de rock esperado por más de 20 años

Por Fiorella Montoya
Los ticos eligieron entre sus accesorios las banderas, los pañuelos y las gorras.
Los costarricenses que asisten al Festival Loserville, en Parque Viva, eligieron entre sus accesorios banderas, pañuelos y gorras. (Fiorella Montoya)







