Mientras viene Limp Bizkit, el Festival Loserville inició entre gorras, tatuajes y ‘moshpit’

Los costarricenses que asisten al Festival Loserville, en Parque Viva, eligieron entre sus accesorios banderas, pañuelos y gorras.

El Festival Loserville comenzó con una fuerte inyección de energía en Parque Viva. Los atuendos negro con rojo, las gorras, los recordatorios de los años 2000, los tatuajes y, sobre todo, mucho rock, fueron parte del inicio de una velada que tendrá varias horas de disfrute para los asistentes. Todo ello, mientras esperan la salida de la banda estelar, Limp Bizkit.

Como lo había contemplado la producción, el evento se inició con la banda Slay Squad, que se encargó de calentar el ambiente con sus mejores canciones. Previo a su salida al escenario, saludaron a los asistentes que llegaron desde muy temprano para disfrutar del evento.

Mientras eso sucedía en el escenario, a las afueras, los amantes del buen rock comían algo, se hacían tatuajes y hasta tocaban instrumentos como parte de las activaciones que tenían las marcas comerciales.

Si hay algo que es cierto en este festival, es que el ambiente no va a faltar: las personas brincan, cantan y hasta realizan moshing (un baile más agresivo donde se empujan entre sí), un infaltable cuando de música rock se trata.

Extranjeros y nacionales esperaron más de 20 años por este festival; por lo tanto, la producción espera tener un aforo lleno al final de la noche, que promete muchas emociones.

José Cañada y Daniela Mendieta viajaron este lunes 1.° de diciembre desde Honduras para disfrutar del festival y quedarse unos días en el país. (Fiorella Montoya/Fiorella Montoya)