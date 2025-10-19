Viva

Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

Sam Rivers formó parte de la banda desde sus inicios en la década de 1990 y contribuyó a definir el sonido característico del grupo

Por El Comercio / Perú / GDA y Alexánder Sánchez

Sam Rivers, bajista del grupo Limp Bizkit, falleció a los 48 años, según informó la banda a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.








