Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

Sam Rivers, bajista del grupo Limp Bizkit, falleció a los 48 años, según informó la banda a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

La lamentable noticia fue anunciada la noche de este sábado 18 de octubre, señalando que el músico murió en horas de la mañana. En el mensaje, la banda lo describió como “el latido detrás de cada canción”.

Samuel Robert Rivers, más conocido como Sam Rivers, fue un músico estadounidense, conocido por ser el fundador y bajista de la banda de nu metal Limp Bizkit. (Instagram/Instagram)

“Su espíritu vivirá para siempre en cada acorde, cada escenario, cada recuerdo”, agregaron.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la causa del fallecimiento.

¿Quién fue Sam Rivers?

Sam Rivers formó parte de Limp Bizkit desde sus inicios en la década de 1990 y contribuyó a definir el sonido característico de la banda, que combina elementos de rock alternativo, metal y rap.

Entre sus discos más reconocidos se encuentran Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), con los que alcanzaron fama internacional.

Limp Bizkit en Costa Rica: ¿Qué pasará con el concierto tras la muerte de Sam Rivers?

Hace varios meses, Limp Bizkit había anunciado su gira mundial Loserville Tour, que incluirá presentaciones en varios países de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica, el 2 de diciembre, en Parque Viva.

Costa Rica ha esperado por varios años la llegada de Limp Bizkit. En el 2010 estaba todo casi listo para recibir a la banda en concierto, pero el espectáculo se canceló. A finales del 2023, los fans del grupo se ilusionaron con la posibilidad de verlos en el festival Picnic del 2024; sin embargo, tampoco sucedió el encuentro.

Este 2025, sin embargo, la ilusión de los fans volvió a encenderse, tras oficializarse la cita en Costa Rica. Además de nuestro país, las fechas confirmadas por Limp Bizkit para el Loserville Tour también abarcan México, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

Hasta el momento, la banda no ha emitido comentarios sobre si la gira continuará según lo planeado o si se postergará tras la muerte de Sam Rivers. La productora del concierto en Costa Rica, tampoco ha informado sobre algún cambio en los planes.

Noticia en desarrollo