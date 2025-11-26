Lili Estefan describe la tensión vivida en Miss Universo 2025: ‘El más controversial de la historia’

Lili Estefan viajó a Tailandia para acompañar a su hija Lina, quien concursó como Miss Cuba. La presentadora señaló que el evento mostró tensión desde el primer día.

Lili Estefan, copresentadora del programa de farándula El Gordo y la Flaca de Univision, narró la tensión que vivió en el reciente certamen Miss Universo 2025. Su hija, Lina, compitió como Miss Cuba y avanzó en medio de una ola de controversias que marcó la edición de este año en Tailandia.

Durante la transmisión del programa, Estefan describió el ambiente que encontró al llegar al país asiático. “Diría que este fue el Miss Universo más controversial de la historia. Jamás imaginé que cuando llegué a Tailandia para entregar a Lina a la concentración iba a pasar todo esto. Desde que llegamos el primer día hasta que nos fuimos hubo controversia”, afirmó la presentadora.

Estefan explicó que la tensión se mantuvo en todos los rincones del evento. “¿Cómo lo lograron? No sé. Lo más difícil fue levantarme todos los días y ver a casi 130 mujeres que trataban de salir adelante en medio de todo lo que se decía en redes sociales”, afirmó.

Relató que cada participante enfrentó presión diaria. “¿Usted se imagina estar en un certamen, despertarse, abrir el teléfono y encontrar escándalos todos los días relacionados con Miss Universo?”, comentó durante una conversación con Raúl de Molina.

La presentadora reveló también qué la afectó más durante la experiencia. “Lo más difícil para mí fue ver lo difícil que fue para ella (su hija) seguir adelante dentro de tanta controversia. Lo acabo de decir”, expresó.