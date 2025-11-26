Viva

Lili Estefan describe la tensión vivida en Miss Universo 2025: ‘El más controversial de la historia’

La presentadora relató el ambiente tenso que vivió en el certamen en Tailandia. Su hija, Lina, compitió como Miss Cuba en medio de controversias diarias que marcaron el certamen

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Lili Estefan viajó a Tailandia para acompañar a su hija Lina, quien concursó como Miss Cuba. La presentadora señaló que el evento mostró tensión desde el primer día.
Lili Estefan viajó a Tailandia para acompañar a su hija Lina, quien concursó como Miss Cuba. La presentadora señaló que el evento mostró tensión desde el primer día. (Instagram Elvis de Rivero/Instagram Elvis de Rivero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lili EstefanMiss Universo 2025
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.