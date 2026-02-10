Leonora Jiménez impacta con inesperada noticia: ‘No quiero un esposo angustiado ni quiero estresarme’

La empresaria y creadora de contenido Leonora Jiménez sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada: decidió vender su casa, una decisión que calificó como una de las más difíciles de su vida.

“Este mes puse a la venta mi casa... uff. Qué decisión más dura, sobre todo cuando Mariano (su esposo) y yo todavía no tenemos claro dónde vamos a vivir. Esta decisión nace desde la responsabilidad, la visión a futuro y la fe. No es cómoda, pero conecta profundamente con el proyecto de vida que queremos construir como pareja”, comentó la empresaria al compartir las fotos de su hogar en venta.

Jiménez explicó que esta propiedad era la casa de sus sueños, un regalo enorme de Dios que cuidó con dedicación y donde vivió momentos muy especiales.

“¿Cómo se suelta algo que fue tu sueño? Cuando aparece un sueño diferente. Cuando lo que antes calzaba perfecto deja de hacerlo. Cuando no hay espacio para ambos sueños y hay que elegir. El ego puede decirte que podés con todo. Pero la sabiduría —esa que no nace del apego— te recuerda que soltar no solo es sano, también te permite viajar más liviano", agregó.

Según detalló la empresaria, la venta de su hogar responde a un nuevo proyecto de vida que emprenderá junto a su esposo. Explicó que desean empezar con algo más pequeño, priorizando decisiones estratégicas y financieramente saludables que les brinden estabilidad.

“No quiero un esposo angustiado ni quiero estresarme yo para sostener financieramente decisiones que nacen del ego. Por eso había que soltar algo… y ese algo es esta casa", añadió.

A pesar de la nostalgia que le genera dejar su hogar, Leonora reconoció que la decisión le da paz, claridad y una profunda ilusión por el futuro.