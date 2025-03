Leonora Jiménez cuenta las consecuencias de su lucha contra la bulimia: ‘Tengo que usar extensiones’

Durante un podcast con la creadora de contenido Johanna Villalobos, la modelo Leonora Jiménez habló sobre las consecuencias que la bulimia . En un episodio de 45 minutos recordó sus inicios en el modelaje y sus luchas con el bullying.

Con 25 años de carrera, empezó a modelar a los 15. “El modelaje es una de esas cosas que surgen y que uno aprovecha con un propósito”, dijo. Además, confesó que ese no era su sueño, pero la llevó a alcanzar otros, como viajar y conocer el mundo.

Leonora Jiménez modela desde los 15 años y acumula 25 años de carrera. (Instagram)

Leonora ya había contado en sus redes sociales que luchó con la bulimia por 12 años y que, de forma intermitente, la acompañó durante una década más. En el podcast reconoció que no fue la única en vivir esa experiencia.

“Yo lo vi en muchas de las amigas con las que vivía. Creo que el modelaje es un mundo muy brillante por fuera, pero puede ser oscuro por dentro. Aunque, como todo en la vida, siempre se puede ser diferente”, explicó.

Su lucha comenzó en el colegio, donde sufrió bullying. Aquellas experiencias la afectaron durante años y le dejaron secuelas físicas y emocionales.

LEA MÁS: Leonora Jiménez confiesa detalles que pocos sabían de su vida

“Desarrollé una bulimia que me acompañó por 22 años. Esa enfermedad dejó mi cuerpo sin los nutrientes necesarios para que mi cabello pueda crecer, por eso debo usar extensiones. También afectó mis uñas. Esas son las cicatrices físicas”, confesó.

“Me ha costado pertenecer a grupos donde me sienta segura. Me cuesta hacer amigos. (...) Además entré a una industria que promovió esa falsa autoimagen y que me dañó todavía más”, agregó.

Ahora, su enfoque está en que Costa Rica deje de ocupar el primer lugar mundial en casos de bullying y en la reducción de los suicidios.