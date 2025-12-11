Leonora Jiménez hace impactante revelación sobre su matrimonio

La modelo y empresaria Leonora Jiménez abrió su corazón para hacer una impactante revelación sobre su matrimonio, celebrado hace dos años.

El pasado 6 de diciembre, con motivo de su aniversario, Jiménez dedicó unas sentidas palabras a su esposo Mariano Herrera, en las que confesó que su boda no fue planeada.

“Venía tarde de la oficina, estaba en plena producción del Gran Fondo Andrey Amador, estaba delgadísima por el desgaste de ese proyecto, me veía fatal, francamente, con 5 kilos menos, sin peinado y sin maquillaje, pero sintiéndome más segura que nunca de la decisión que estaba tomando“, escribió Jiménez.

La empresaria relató que, en medio de esa improvisación, incluso pensó en casarse con la ropa de la oficina, pues no necesitaba decoraciones ni ornamentos, ya que se encontraba en su versión más genuina y cotidiana, al igual que su pareja.

“Eso era suficiente. Pero nuestros familiares nos impulsaron a vestirnos acordes a la ocasión y juntos vivimos un momento muy especial”, agregó.

En sus redes sociales, la productora compartió un video de la ceremonia íntima y destacó que nada habría sido posible sin haber trabajado primero en sí misma.

“Viendo este video (...) sigo reafirmando que casarme es mi mayor logro en esta vida, no por estar con un hombre para siempre, no por seguridad ni por tradición; casarme es mi principal logro porque nunca hubiera sucedido de esta manera, sin primero haber hecho un trabajo personal tan profundo, que me liberara de prioridades distorsionadas y que me ayudara a abrir los ojos a los verdaderos regalos de la vida”, añadió.

Leonora explicó que, desde entonces, está con “el mejor hombre del mundo”. Además de haberse casado con el que considera es el amor de su vida, Leonara celebra la mujer en la que se ha convertido: “más consciente, más conectada y con mucho amor genuino por ella misma, lo cual la hace capaz de amar a otros como ellos realmente lo merecen”.

“Creo que te busqué por cuarenta años, a veces en los lugares incorrectos. Pero ahora sé que no hubiera podido encontrarte sin haberme encontrado a mí misma primero”, concluyó su emotivo mensaje.

Pocos días después de la boda íntima, la pareja tuvo una ceremonia más grande y planeada, en la que celebraron su unión rodeados de las personas más importantes para ellos.

En sus redes, la pareja suele expresarse mutuamente el amor que se tienen y compartir los dulces momentos que viven juntos, tanto en sus viajes como en su día a día.