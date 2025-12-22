Leonora Jiménez muestra su lado más vulnerable: ‘Nadie se escapa de la soledad’

La empresaria y deportista Leonora Jiménez abrió su corazón y mostró una faceta en la que pocas veces se le ha visto. En una publicación de su Instagram, pasó de las luces y las imágenes casi perfectas como modelo a publicar una fotografía donde se muestra llorando y con su maquillaje corrido.

Jiménez aprovechó esa publicación para enumerar las veces en que no ha podido evitar las lágrimas. “Para recordarme a mí y a ustedes que el llanto, el dolor y los momentos difíciles son parte de la vida real. De la vida que se vive desde la conexión y la autenticidad”, explicó en el texto.

Leonora afirmó que esas experiencias también construyen identidad y fortalecen el carácter, aunque no siempre se exhiban públicamente.

“Nadie se escapa de la tristeza, la frustración o la soledad. Y en un mundo donde se nos mide por resultados visibles, éxitos aparentes e imagen, los logros que no se ven, los que no gritan, los que ocurren por dentro, suelen no solo ignorarse, sino esconderse”, comentó.

Según Jiménez, sus mayores avances durante este año no se reflejaron en fotografías ni en reconocimientos externos. Esos logros ocurrieron en silencio y se manifestaron a través de lágrimas, algunas de dolor, otras de gratitud y otras de alivio.

Jiménez concluyó que el verdadero crecimiento se construye en silencio, se fortalece en las caídas y se honra cuando las personas se permiten sentir sin pedir permiso. Su mensaje cerró con una afirmación directa: quien llora no pierde, crece.