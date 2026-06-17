Leonora Jiménez aclara cómo está su situación económica tras vender su casa: esto fue lo que dijo

Leonora aclaró que vender su casa fue una decisión estratégica, no una señal de crisis económica.

La empresaria y creadora de contenido Leonora Jiménez se refirió a los rumores sobre su situación económica luego de la venta de su casa, una decisión que en semanas recientes generó especulación y comentarios en redes sociales.

A través de un extenso mensaje publicado en sus plataformas digitales, Jiménez reconoció que muchas personas interpretaron la venta como una señal de dificultades financieras.

“En los últimos meses, muchas personas se han mostrado preocupadas por mi situación económica. Al parecer, vender mi casa les ha transmitido un mensaje de carencia o de dificultades económicas”, escribió.

Aseguró que la narrativa se ha visto alimentada por interpretaciones erróneas. “Algunos comentarios han sido morbosos, otros malintencionados y muchos genuinamente preocupados”, añadió, al tiempo que relató cómo incluso personas cercanas le han manifestado inquietud por su bienestar.

La verdadera razón detrás de la venta

Lejos de tratarse de una crisis, Jiménez explicó que la decisión responde a un proyecto de vida junto a su esposo, Mariano. Ambos optaron por vender sus propiedades para construir una nueva casa desde cero.

“Queremos zacate. Queremos ver atardeceres. Y yo, personalmente, quiero un árbol amarillo”, detalló sobre el estilo de vida que desean construir.

Según explicó, la venta tuvo un objetivo claro: adquirir un terreno y desarrollar una vivienda alineada con su etapa actual.

En su reflexión, Jiménez cuestionó la idea de que el éxito esté ligado a lo material. “Si conservás una casa, sos exitoso. Si la vendés, algo anda mal. Qué equivocados estamos cuando ponemos nuestro valor en las cosas materiales”, afirmó.

Incluso reveló que ha vivido ambas caras: momentos de aparente abundancia sin estabilidad financiera y otros —como el actual— con mayor orden y tranquilidad económica. “Hoy priorizo la paz, la estabilidad y la tranquilidad de mi familia”, aseguró.

La empresaria contó que vendió su casa y la de su esposo para construir juntos un nuevo hogar. (Tomada de redes sociales )

Respuesta a críticas sobre su matrimonio

Otro de los puntos que abordó fue la ola de comentarios que señalaban a su esposo como responsable de la decisión. Algunos, incluso, cuestionaron su relación desde una perspectiva económica.

Ante esto, Jiménez fue contundente: “Yo no me casé para que me mantuvieran. Nos casamos para soñar juntos y construir juntos”.

La empresaria también criticó la presión social que aún recae sobre los hombres como proveedores únicos, calificándola como una expectativa desactualizada.

Leonora Jiménez reconoció que el proceso implica renuncias temporales, como mudarse a un espacio más pequeño o reducir comodidades, pero insistió en que forma parte de una estrategia consciente.

“Muchas personas quieren la recompensa sin aceptar el sacrificio”, expresó, al defender que este cambio responde a una meta mayor.

Finalmente, dejó claro que su valor no está en sus propiedades. “Nuestro valor jamás ha estado en las paredes que habitamos, sino en la vida que construimos dentro de ellas”, concluyó.

La empresaria aseguró que, independientemente de si logran o no concretar su nueva casa, el proceso ya les ha dejado un aprendizaje clave: soltar también es avanzar.