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Leonora Jiménez aclara cómo está su situación económica tras vender su casa: esto fue lo que dijo

La empresaria explicó el verdadero motivo detrás de su decisión y respondió a quienes critican su matrimonio

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Por Fátima Jiménez
Leonora Jiménez tocó corazones al revelar los sueños que no pudo cumplir
Leonora aclaró que vender su casa fue una decisión estratégica, no una señal de crisis económica. (Tomada de redes sociales )







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Leonora Jiménez
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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