Leonora Jiménez lanza pedido urgente tras vender su casa

La reconocida modelo y empresaria Leonora Jiménez solicitó una ayuda urgente mediante sus redes sociales luego de realizar la venta de su casa.

“Ayuda, como saben, vendimos nuestra casa, pero el apartamento que estamos remodelando (historia por venir) aún no está listo. Entonces literalmente no tenemos adónde vivir por un mes”, afirmó en un texto publicado.

Jiménez dio a conocer que se encuentran en una búsqueda importante para este periodo de transición.

“Estamos buscando algo para alquilar, es muy importante que sea en Escazú. Lo necesitamos por un mes y queremos algo pequeño y económico porque es solo por cuatro semanas”, explicó.

La empresaria dio a conocer que necesitan el lugar únicamente desde el 20 de mayo al 20 de junio y contó que su presupuesto máximo para alquilar el lugar es de $1.000, unos ¢500.000.

“Si saben de algo apreciamos muchísimo la ayuda”, dijo.

En el pasado mes de febrero, Jiménez dio a conocer la venta de su casa, calificada por ella como “una de las decisiones más difíciles de su vida”, buscando un nuevo proyecto al lado de su esposo.