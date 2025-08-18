Leonardo DiCaprio sorprende con su novia en un yate de lujo: así vivieron su escapada romántica en Europa

DiCaprio y Ceretti vivieron un día romántico en un yate en Formentera, a días de que el actor hablara sobre su edad.

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, de 50 años, y la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27, compartieron un paseo en yate por la costa de Formentera, en el mar Mediterráneo, donde fueron fotografiados en escenas de gran cercanía e intimidad.

Durante el recorrido por esta isla ubicada a menos de una hora en barco de Ibiza, el protagonista de Titanic y la modelo intercambiaron muestras de afecto frente a otros pasajeros del yate.

Las cámaras captaron a Ceretti mientras secaba a DiCaprio con una toalla tras un baño en el mar, seguido de un beso.

El momento captó la atención por tratarse de una de las pocas veces que el actor aparece públicamente en una escena romántica con su actual pareja.

Esta escapada se dio pocos días después de que DiCaprio compartiera declaraciones sobre cómo percibe su edad.

Durante una entrevista para la revista Esquire, el ganador del Oscar mencionó que no siente tener 50 años. Cuando se le pidió que dijera cuántos años creería tener si no conociera su edad real, respondió: “32”.

También indicó que durante su cumpleaños número 50, en noviembre del año pasado, sintió que había llegado a una etapa emocional cercana a los 35.

El actor aprovechó el aniversario para reflexionar sobre su vida. Afirmó que ese tipo de fechas genera un deseo por vivir con más honestidad y aprovechar mejor el tiempo. Añadió que le intriga cómo se desarrollarán las próximas décadas.

