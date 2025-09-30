Laura Pausini regresa a concierto en Costa Rica: aquí le contamos cuándo salen las entradas a la venta

El último concierto de Laura Pausini en Costa Rica fue en marzo del 2024. En esa ocasión se presentó en Parque Viva.

La agenda de conciertos internacionales del 2026 en Costa Rica siguen calentando. Ahora se anunció que la italiana Laura Pausini regresa a nuestro país para cantar sus más grandes éxitos.

La artista volverá a suelo tico gracias a la gira internacional Yo canto World Tour. El espectáculo será el 29 de abril en el Estadio Nacional, en La Sabana, según confirmó la producción del show en un comunicado de prensa.

“El concierto en Costa Rica forma parte de la undécima gira mundial de Pausini, que dará inicio en marzo de 2026 en España y recorrerá ciudades de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Brasil, consolidando una vez más su lugar como una de las artistas más queridas y exitosas del mundo”, reza la información de prensa.

En el recital, la artista hará un recorrido por su trayectoria musical, pero también presentará canciones de Io Canto 2 (Yo canto 2), su próximo disco de estudio.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto de Laura Pausini en Costa Rica?

Las entradas para el concierto de Laura Pausini en Costa Rica saldrán a la venta en la plataforma eticket.cr a partir del jueves 2 de octubre de 2025.

La preventa se realizará de la siguiente manera:

Jueves 2 de octubre: venta para clientes de las tarjetas American Express (a partir de las 10 a. m.).

venta para clientes de las tarjetas American Express (a partir de las 10 a. m.). Viernes 3 de octubre: compra disponible para tarjetahabientes de BAC (a partir de las 10 a. m.).

compra disponible para tarjetahabientes de BAC (a partir de las 10 a. m.).

Desde el sábado 4 de octubre se habilitará la venta general para cualquier tipo de tarjeta (a las 8 a. m.).

Laura Pausini regresará a concierto en Costa Rica en abril del 2026 gracias a la gira ' Yo canto World Tour'. (Cortesía)

Los precios y localidades son:

Zona BAC: ¢109.200.

Súper Fan: ¢97.200.

VIP: ¢79.200.

Preferencial: ¢70.200.

Gradería sur: ¢42.900.

Graderías este y oeste: ¢33.000.

