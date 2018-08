“En los últimos cinco años me he dado cuenta que las personas creen que solamente soy triste o melancólica. Hasta que estuve en The Voice y X Factor la gente me paraba y me decía que soy muy simpática y que pensaban que no hablaba (risas)... por eso ahora estoy buscando ritmos que me ayuden, porque en una balada no puedo escribir algo que represente mi parte más divertida y eso lo he encontrado en la música latina”, dijo.