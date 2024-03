Laura Pausini en Costa Rica: Cantante se queja de que su concierto debe terminar a las 10 p. m.

La cantante italiana Laura Pausini, quien dará un concierto en Costa Rica la noche de este miércoles 13 de marzo, expresó a través de su cuenta de X (antes Twitter) su frustración por la restricción de horario que le impide extender su actuación más allá de las 10 p. m. en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva.

En un mensaje publicado en X, la artista detalló que su show tiene una duración de dos horas y media, sin contar las pausas para hablar, y lamentó que debido a las regulaciones locales, se vea obligada a omitir algunas canciones que interpretaría.

Hasta este miércoles 13 se enteró de que tiene permiso de cantar hasta las 10 p. m. y que no puede pedir el ingreso anticipado del público al evento.

Mensaje que publicó Laura Pausini en su cuenta de X al enterarse que puede cantar en concierto en Costa Rica hasta las 10 p. m. (Twitter)

“No sé si existe alguna manera de cambiar esta regla; yo respeto siempre la ley, pero me hubiera gustado conocer eso antes y no hoy para poder avisar al público a tiempo, ya que se sabe hace meses que mi concierto no dura dos horas”, escribió la intérprete.

Agregó que hará lo posible para que sus fans pasen una noche maravillosa.

Laura Pausini de paseo por las calles de San José

Además de su comentario en X, Pausini les informó a sus seguidores en Instagram que aprovechó la noche del 12 de marzo para explorar la ciudad de San José.

Compartió fotografías de su recorrido por nuestra capital, incluyendo imágenes frente a la Catedral Metropolitana y el Teatro Nacional. También visitó la Plaza de la Democracia y el Barrio Chino, donde se retrató junto a la estatua de John Lennon.

Este paseo por San José le brindó la oportunidad de conocer y apreciar algunos de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad, compartiendo su experiencia con sus seguidores en redes sociales.

Laura Pausini cruza la avenida segunda por el paso peatonal entre el Teatro Popular Melico Salazar y el Parque Central en San José (Costa Rica), antes de su concierto en Parque Viva.

Laura Pausini hizo una visita nocturna al Teatro Nacional la noche antes de su concierto en Costa Rica.

La italiana Laura Pausini caminó bastante por las calles de San José e incluso posó en la Plaza de la Democracia.