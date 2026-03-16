Las fotos que muestran cómo lucía Majo Ulate cuando empezó a modelar

La empresaria y maquillista Majo Ulate siempre es muy cercana a sus seguidores en redes sociales.

La maquillista y empresaria Majo Ulate, siempre cercana con sus seguidores en redes sociales, mostró en sus historias de Instagram unas fotografías del recuerdo que la muestran cuando dio sus primeros pasos en el modelaje.

Ulate, novia del presentador de Teletica Mauricio Hoffmann, contó que cuando inició su carrera como modelo posó en sesiones de fotografías para diferentes marcas.

Vea las imágenes a continuación y observe cómo ha cambiado Majo con el paso del tiempo.