La romántica postal que sorprendió en el Balón de Oro: la capitana de Inglaterra y Miss Estados Unidos confirmaron su relación

Leah Williamson y Elle Smith confirmaron su relación con publicaciones en Instagram durante el Balón de Oro 2025.

La ceremonia del Balón de Oro 2025, realizada en Francia, no solo premió el talento en el fútbol mundial. También dejó momentos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Uno de los más comentados fue el protagonizado por Leah Williamson, capitana de la selección femenina de Inglaterra, quien apareció acompañada de Elle Smith, modelo y ganadora del certamen Miss Estados Unidos 2021. Ambas utilizaron sus perfiles de Instagram para hacer pública su relación amorosa.

Las imágenes publicadas mostraron a la pareja en un entorno íntimo y elegante. Elle Smith tituló su publicación como “Una noche en París” e incluyó varias fotografías junto a la futbolista, quien ocupó el séptimo lugar en la clasificación del Balón de Oro femenino. Este ránking fue liderado por la jugadora española Aitana Bonmatí.

La estilista Carlotta Constant, encargada del vestuario de Smith, también comentó la publicación y celebró la relación. Resaltó la belleza de la pareja y apoyó la decisión de oficializar el vínculo en redes sociales.

Por su parte, Williamson agradeció a sus compañeras de equipo y a los organizadores del evento en el Théâtre du Châtelet. En su publicación, también dedicó palabras a Smith, con quien compartió un atuendo en tonos oscuros que resaltó la armonía visual entre ambas.

Con 29 años, Williamson ha consolidado una carrera destacada. Actualmente milita en el Arsenal y lideró al equipo inglés que venció al Barcelona en la final de la Champions League femenina. Anteriormente, superó una lesión de ligamento que la mantuvo fuera de competencia durante nueve meses.

Fuera de las canchas, la defensora también se destacó como la primera futbolista inglesa en hablar ante la ONU, en donde defendió la igualdad de género en el deporte durante la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elle Smith, de 27 años, nació en Ohio y se graduó como periodista en la Universidad de Kentucky en 2020, con especialización en comunicación televisiva y ciencias políticas. Su formación académica se complementó con una destacada carrera en las pasarelas que la llevó a ganar el título nacional de belleza en Estados Unidos.

Aunque no hay registros públicos de cuándo comenzó la relación entre ambas, esta aparición en redes y en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo marcó un antes y un después en su vínculo público.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.