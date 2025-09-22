El jugador francés del PSG Ousmane Dembélé gana su primer Balón de Oro

El delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé y la mediocampista del Barcelona Aitana Bonmatí posan con sus respectivos trofeos luego de recibir el Balón de Oro 2025.

El delantero del París SG Ousmane Dembélé fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

El nombre del 10 parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal del Barcelona, el otro gran favorito.

“Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023”, declaró Ousmane Dembélé.

“Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró”, añadió el exjugador del FC Barcelona. “El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé por el equipo para ganar la Liga de Campeones”.

Ousmane Dembélé protagonizó una verdadera transformación en apenas unos meses. El jugador desequilibrante alabado por sus regates pero criticado por su falta de gol es ahora un finalizador.

Y bajo la batuta de su entrenador Luis Enrique ha aumentado aún más su influencia sobre el juego, participando a menudo en la construcción.

Sucede al español Rodri. El precedente Balón de Oro francés fue Karim Benzema, hace tres años.

El PSG colocó a cinco jugadores en el top 10: además de Dembélé, Vitinha (3º), Achraf Hakimi (6º), Gianluigi Donnarumma (9º) y Nuno Mendes (10º).

El top 10 lo completan: Lamine Yamal (español del Barcelona, 2°), Mohamed Salah (egipcio del Liverpool, 4°), Raphinha (brasileño del Barcelona, 5°), Kylian Mbappé (francés del Real Madrid, 7°) y Cole Palmer (inglés del Chelsea, 8°).

Los anteriores jugadores franceses en obtener un trofeo concebido y entregado en su país son: Raymond Kopa (tercer ganador en 1958), Miguel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

En femenino, la española Aitana Bonmatí logró el triplete, al obtener el galarón por tercer año consecutivo.

Este es el palmarés completo de los trofeos entregados en la ceremonia del Balón de Oro de 2025:

- Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)

- Balón de Oro femenino:Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)

- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador): Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain)

- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora): Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra)

- Trofeo Gerd Müller (mejor delantero): Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal)

- Trofeo Gerd Müller (mejor delantera): Ewa Pajor (POL/FC Barcelona)

- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven): Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)

- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven): Vicky López (ESP/FC Barcelona)

- Trofeo Lev Yashin (mejor portero): Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City)

- Trofeo Lev Yashin (mejor portera): Hannah Hampton (ENG/Chelsea)

- Premio Sócrates (acción solidaria): Fundación Xana

- Mejor equipo masculino: Paris Saint-Germain

- Mejor equipo femenino: Arsenal