El último gran rival de Keylor Navas fue elegido como el mejor portero del mundo

El portero italiano Gianluigi Donnarumma recibió el Premio Yashin, en la Gala del Balón de Oro, tras su gran actuación en la Champions League.

La estadía del arquero costarricense Keylor Navas en el Paris Saint-Germain tuvo un antes y un después tras el arribo del portero italiano Gianluigi Donnarumma al conjunto francés.

Los roces y disputas por la titularidad fueron evidentes ante la prensa, hasta que el técnico español llegó al PSG y decidió darle la confianza al italiano, relegando a Keylor, quien terminó marchándose por la puerta de atrás.

Al final, el pulso lo ganó Gianluigi Donnarumma, quien este lunes 22 de setiembre fue elegido como el mejor portero del mundo al recibir el Premio Yashin en la Gala del Balón de Oro, realizada en París, Francia.

“Es una gran alegría. Gracias a mis compañeros del Paris Saint-Germain, porque lo que hemos logrado fue como equipo. Fue una experiencia inolvidable. Ahora estoy enfocado en otros objetivos con el Manchester City, donde también espero ganar trofeos, que es la meta de todo jugador. Mi familia y mi hijo pequeño son una motivación constante”, comentó en la transmisión de la Gala.

Donnarumma, de 26 años, fue galardonado tras su gran actuación con el PSG, club con el que se coronó campeón de la Champions League, siendo determinante bajo los tres palos.

La etapa de Keylor Navas en el Paris Saint-Germain concluyó en mayo del 2024, cuando el propio jugador, mediante sus redes sociales, se despidió de los aficionados al cuadro parisino, donde expresó su gratitud, tras cinco temporadas.

Navas llegó al PSG en 2019 luego de haber sido el portero titular en un Real Madrid que marcó una época en Europa al ganar tres Champions League consecutivas.

En el PSG fue titular indiscutida durante dos años Sin embargo, en el tercer año rotó con Gianluigi Donnarumma y en los últimos dos años fue relegado a la suplencia, por lo que al acabarse su contrato se mechó del club.

Donnarumma, extrañamente, siguió el mismo camino de Navas, pues dejó al campeón de la Champions a final de la temporada, por situaciones administrativas con el club y diferencias con el entrenador español Luis Enrique, quien lo escogió sobe el tico.