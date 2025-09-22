Fútbol

El último gran rival de Keylor Navas fue elegido como el mejor portero del mundo

En la Gala del Balón de Oro, el arquero que despojó de la titularidad a Keylor Navas recibió su premio

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
El portero italiano Gianluigi Donnarumma recibió el Premio Yashin, en la Gala del Balón de Oro, tras su gran actuación en la Champions League. (FRANCK FIFE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gianluigi DonnarummaPremio YashinBalón de OroKeylor Navas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.