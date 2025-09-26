¿Boda en camino? Kylie Jenner viaja a Europa para presionar a Timothée Chalamet por compromiso, según medios

La empresaria visitó al actor en Budapest tras rumores de fiesta y estaría esperando un compromiso, reportó Radar Online.

Kylie Jenner tomó un vuelo hacia Hungría para confrontar a su pareja, Timothée Chalamet, por el rumbo de su relación, según publicó el sitio especializado Radar Online.

El viaje ocurrió después de que se difundieran rumores sobre supuestas fiestas del actor durante los descansos en la filmación del tercer capítulo de la saga Dune. De acuerdo con el reporte, el tema central del encuentro fue el compromiso matrimonial, una propuesta que Jenner estaría esperando desde hace tiempo.

Las celebridades mantienen una relación desde enero de 2023, y aunque han sido discretos, aparecieron juntos en varias ceremonias de premiación en la temporada de galardones de Hollywood en 2025.

Una fuente cercana aseguró que Jenner se sintió incómoda con los comentarios sobre la supuesta vida social del actor mientras trabaja en Europa. El mismo contacto reveló que el tiempo separados generó tensión entre ambos.

Según la persona citada, Jenner viajó durante una pausa en el rodaje para conversar con Chalamet sobre las condiciones actuales de su noviazgo y cómo se organizarán al volver a Estados Unidos.

Sobre la posibilidad de un compromiso, la fuente afirmó que el actor se encuentra en una situación compleja. Aunque aprecia su libertad, no desea que su pareja sienta que falta involucramiento.

Timothée Chalamet fue nominado al Oscar en 2025 por su papel en Un Completo Desconocido (2024). La crítica especializada considera que podría volver a estar entre los candidatos en 2026, por su actuación en la cinta aún inédita Marty Supreme.

Por su parte, Kylie Jenner tiene dos hijos de su anterior relación con el rapero Travis Scott. Gracias a su marca de belleza, su fortuna supera los $700 millones.

Hasta el momento, los representantes de ambas figuras no han comentado públicamente sobre la publicación de Radar Online.

