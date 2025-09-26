Viva

¿Boda en camino? Kylie Jenner viaja a Europa para presionar a Timothée Chalamet por compromiso, según medios

Kylie Jenner viajó a Hungría para hablar con Chalamet sobre el futuro de su relación, en medio de rumores y distancia prolongada

Por O Globo / Brasil / GDA
Kylie Jenner y Timothée Chalamet
La empresaria visitó al actor en Budapest tras rumores de fiesta y estaría esperando un compromiso, reportó Radar Online. (Archivo/LN)







