‘La Reina del Sur’ pide apoyo para los damnificados del terremoto en Colombia: Kate del Castillo y elenco llaman a ayudar

La actriz Kate del Castillo, quien protagoniza 'La reina el sur', y sus compañeros de elenco, estaban en grabación en Colombia cuando ocurrió el terremoto.

El terremoto que ocurrió en Colombia este lunes 10 de agosto y que afectó a miles de personas en el país sudamericano, provocó una ola de búsqueda de apoyo por parte de artistas y personalidades del entretenimiento no solo colombiano, sino internacional.

Así sucedió con el elenco de la telenovela La Reina del Sur, quienes, liderados por la actriz Kate del Castillo, se sumaron a una campaña para recolectar insumos para el rescate de personas.

“Hola, estamos aquí en el set de La Reina del Sur en Colombia. Desafortunadamente, estuvimos presentes en el terremoto que hubo aquí y queremos ayudar y poner nuestro granito de arena como se pueda”, manifestó Del Castillo en un video que publicaron en redes sociales.

Varios de sus compañeros brindaron información sobre los artículos que son necesarios para apoyar, entre ellos colchonetas, ropa, agua, guantes, cascos, gafas de construcción, linternas, capas y comida.

El actor Lincoln Palomeque, quien encarna a Faustino Sánchez en la serie, también aportó su voz para llamar a las personas a ayudar: “Hay ciudades muy afectadas como Pereira, Manizales, Cali, Chocó y muchos pueblos de Colombia. Es un momento de unión y de empatía”, manifestó.

En la publicación aportaron detalles de los centros de ayuda donde las personas pueden llevar los artículos.