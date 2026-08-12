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‘La Reina del Sur’ pide apoyo para los damnificados del terremoto en Colombia: Kate del Castillo y elenco llaman a ayudar

Los artistas se sumaron a una campaña para recolectar comida, agua y artículos para el rescate de personas

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Por Jessica Rojas Ch.
La actriz Kate del Castillo, quien protagoniza 'La reina el sur', y sus compañeros de elenco, estaban en grabación en Colombia cuando ocurrió el terremoto. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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