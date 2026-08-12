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Terremoto en Colombia: socorristas trabajan sin descanso para hallar sobrevivientes

El rescate con vida de una mujer que permaneció 35 horas bajo las ruinas renovó las esperanzas mientras el balance supera los 2.000 heridos.

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Por AFP
Terremoto en Colombia
Socorristas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros dejados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. (ALEXIS MUNERA/Anadolu via AFP)







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