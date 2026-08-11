Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia deja al menos 181 muertos y más de 1.300 heridos

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en Chocó y provocó daños en más de 1.500 viviendas y el colapso de decenas de edificios.

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia y dejó al menos 181 personas fallecidas y más de 1.310 heridas, según un balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

De acuerdo con esta entidad, el epicentro del movimiento telúrico fue en Chocó y tuvo una profundidad de 103 kilómetros. Además, el evento sísmico se localizó a 12 kilómetros de San José del Palmar, en dicho departamento.

Además, se reportan almenos ​1.575 viviendas afectadas, 61 edificios colapsados y ​seis aeropuertos afectados. En Pereria se registran 37 personas reportadas como desaparecidas y 15 continúan atrapadas bajo los escombros.

Con el paso de las horas, las autoridades de Pereira continúan realizando “las labores de llamado” y se preparan para “una intervención más profunda de rescate”.

Por ahora, hay un apoyo de 267 rescatistas y se está a la espera de un nuevo equipo que facilite las labores en el lugar.

Entre las medidas que se aplicaron está la suspensión de clases en todas las instituciones educativas, el día sin carro y el toque de queda.

Presidente de Colombia declara desaste nacional

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, declaró desastre de carácter nacional para atender la emergencia.

Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales: 66 fallecidos, según la última información del Cuerpo de Bomberos de Pereira.

El Gobierno venezolano anunció el poner “a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación”, según un comunicado.

El Gobierno de Estados Unidos, además, anunció el lunes 10 de agosto el envió de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

Por su parte, la Unión Europea (UE) ha activado su sistema de asistencia consular y su servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia, informó este martes la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

“La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios, a través de la Cruz Roja”, indicó Kallas en un mensaje a través de redes sociales.