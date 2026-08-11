El Mundo

Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia deja al menos 181 muertos y más de 1.300 heridos

El sismo provocó el colapso de 61 edificios y daños en más de 1.500 viviendas; el Gobierno declaró desastre de carácter nacional

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Este edificio colapsó en la ciudad de Manizales, tras el violento sismo que sacudió Colombia este 10 de agosto.
El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en Chocó y provocó daños en más de 1.500 viviendas y el colapso de decenas de edificios. (GIOVANNY GALVEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Terremoto ColombiaFallecidosHeridosColombia
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.